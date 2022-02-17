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Земля може отримати планетарний розум: коли це станеться

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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17 лютого, 12:16
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Вчені досліджували цікаве питання: якщо на планеті є розумне життя, чи може сама планета мати власний планетарний розум?
Земля може розвинути планетний розум
Земля може розвинути планетний розум

Така колективна свідомість могла б поєднати всіх живих істот на планеті та технології в єдину мережу, припустили дослідники.

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Американські вчені у своєму дослідженні вчені спиралися на гіпотезу про те, що біосфера взаємодіє з неживими системами для підтримки життя на Землі, пише Phys.

Зараз наша цивілізація представляє щось на кшталт "незрілої техносфери" – створених людиною систем та технологій, що впливають на планету, але не самопідтримуються.

Наразі на Землі є розумне життя, але немає планетарного розуму, Однак, коли людство зможе досягти повного взаємодії техносфери та біосфери, він з'явиться.

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Вчені виділили чотири еволюційні етапи в минулому та майбутньому Землі:

  • 1 етап – незріла біосфера дуже ранньої Землі, життя не особливо впливало на всі планетарні системи Землі.
  • 2 етап – зріла біосфера, між 2,5 млрд і 540 млн років тому, справила сильний вплив на Землю, допомагаючи підтримувати життя на планеті.
  • 3 етап – незріла техносфера – тут і зараз, всі технології взаємопов'язані між собою, але не пов'язані з основними біосистемами Землі, що погано впливає на планету.
  • 4 етап – зріла техносфера – всі технологічні системи мають бути інтегровані в основні системи Землі та допоможуть процвітати і біосфері, і техносфері.

За словами вчених, планетарний розум має виглядати як об'єднання дій всіх систем, що існують на Землі, як живих, так і штучно створених, в одну складну систему.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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