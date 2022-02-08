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СЬОГОДНІ Техно

Як могло виглядати життя на Марсі: вчені показали фото

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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8 лютого, 05:52
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Вчені вирушили на одне з найкисліших озер на Землі, щоб більше дізнатися про минуле можливе життя на Марсі
Кислотне озеро може пояснити життя на Марсі
Кислотне озеро може пояснити життя на Марсі / Фото: CNN

Лагуна Кальенте, яскраво-синя та повна токсичних металів, знаходиться поруч із вершиною вулкана Поас у Коста-Ріці.

Читайте також: Не дивіться нагору: вчені порівняли атаку Марса та Землі астероїдами

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Допомогти знайти ознаки стародавнього життя на Червоній планеті можуть суворі умови озера, де температура може коливатися від 38 до 90 градусів за Цельсієм, пише CNN.

На озері відбуваються часті виверження: підземні води нагріваються внаслідок вулканічної активності, вивільняючи вибухи попелу, каміння та пари.

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Але цікаво інше: бактерії Acidiphilium знайшли спосіб жити в цьому середовищі, однією з найворожіших на нашій планеті.

Організми, що зустрічаються у кислих дренажних шахтах, змогли вижити та адаптуватися, незважаючи на кількість вивержень. Навіть навчилися "харчуватися" сіркою, залізом та миш'яком.

Таке унікальне відкриття підказує, як могло існувати життя на Марсі мільярди років тому.

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"Якщо річки на Марсі були нестабільні, а гарячі джерела були звичайним явищем, то, можливо, життя в гідротермальному середовищі – найбільш ймовірне місце, де життя могло існувати", – вважають дослідники.

Гази із озера створюють кислотні дощі та кислотні тумани, завдаючи шкоди прилеглим екосистемам і дратуючи очі та легені людей.

Ймовірно, подібне відбувалося і на Марсі, коли астероїди бомбардували його, створюючи безліч кратерів. Вчені хочуть вивчити їх докладніше.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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