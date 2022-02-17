На Земле впервые обнаружили ударные кратеры, как на Луне

Они появились из большого первичного кратера, который образовался после падения метеорита. Исследователи насчитали 31 объект размером от 10 до 70 метров.
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Это древние кратеры пермского периода, который был на Земле 280 млн лет назад, а сам метеорит упал около 250 млн лет назад, пишет Independent.
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После падения небесного тела его обломки разлетелись на 150-200 км, а удары глыб диаметром 4-8 метра на скорости от 700 до 1000 м/с сформировали кольцевую серию вторичных кратеров.
Такое явление распространено в Солнечной системе на планетах и спутниках без атмосферы, таких как Луна и Марс, но иногда случается и на объектах с атмосферой как Венера.
Таким образом, были впервые получены доказательства того, что на Земле возможно вторичное образование кратеров.
В ходе исследования ученые смогли также предположить местонахождение основного кратера – между округами Гошен и Ларами в Вайоминге и округами Баннер, Шайенн и Кимбалл в Небраске.
Они также установили еще 60 потенциальных кратеров, а всего на Земле было обнаружено 208 ударных кратеров.
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