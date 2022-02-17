На Земле впервые обнаружили ударные кратеры, как на Луне

В США в штате Вайоминг геологи обнаружили ударные кратеры от метеоритов, которых ранее еще не находили на Земле

Кратеры на Земле могут образовываться так же, как на Луне

Они появились из большого первичного кратера, который образовался после падения метеорита. Исследователи насчитали 31 объект размером от 10 до 70 метров.

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Это древние кратеры пермского периода, который был на Земле 280 млн лет назад, а сам метеорит упал около 250 млн лет назад, пишет Independent.

После падения небесного тела его обломки разлетелись на 150-200 км, а удары глыб диаметром 4-8 метра на скорости от 700 до 1000 м/с сформировали кольцевую серию вторичных кратеров.

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Такое явление распространено в Солнечной системе на планетах и спутниках без атмосферы, таких как Луна и Марс, но иногда случается и на объектах с атмосферой как Венера.

Таким образом, были впервые получены доказательства того, что на Земле возможно вторичное образование кратеров.

В ходе исследования ученые смогли также предположить местонахождение основного кратера – между округами Гошен и Ларами в Вайоминге и округами Баннер, Шайенн и Кимбалл в Небраске.

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Они также установили еще 60 потенциальных кратеров, а всего на Земле было обнаружено 208 ударных кратеров.

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