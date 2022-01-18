Бінт зі шкіри астронавтів: NASA показало, як працює чудо-принтер (фото)

У NASA продемонстрували процес тестування портативного біопринтера, який дозволяє астронавтам на МКС друкувати бинти із клітин власної шкіри

Астронавти зможуть друкувати собі пластирі зі своєї шкіри / Фото: NASA

Портативний біопринтер Bioprint FirstAid дозволяє швидко використовувати приготовані заздалегідь біочорнила з клітинами пацієнта для формування пластиру у разі травми.

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Процес друку займає 10 хвилин, і експеримент в умовах мікрогравітації провести легше, оскільки він зменшує тиск різних шарів усередині клітин та між ними, пише NASA.

Крім того, вчені можуть заздалегідь прорахувати стабільність надрукованого на 3D-принтері тканинного пластиру і процес, що потенційно залежить від гравітації – зшивки шкіри-бинта.

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Біодрук вже використовують для реконструкції шкіри після опіків, але для цього потрібні величезні біопринтери, які спочатку друкують тканину, дають їй дозріти, а потім імплантують її.





Новий 3D-біопринтер – набагато компактніший. Він покриває область рани на шкірі тканиноутворюючими біочорнилами , і ті вже прискорюють процес загоєння.

Мета проєкту – протестувати технологію друку та оцінити її застосування в космічних умовах і на Землі.

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У космосі, наприклад, ускладнені умови лікування великих травм. Але клітини можуть витягти з крові та жирової тканини астронавтів ще до початку місії, і тоді усунення рани займе хвилини.

Що стосується Землі, портативний принтер дозволить лікарям взяти пристрій із собою куди завгодно до нерухомого пацієнта, якщо його клітини були культивовані заздалегідь.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що приватна компанія збудувала свій власний космічний корабель, щоб організувати доставку на Місяць.