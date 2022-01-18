Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Техно

Бінт зі шкіри астронавтів: NASA показало, як працює чудо-принтер (фото)

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 17:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У NASA продемонстрували процес тестування портативного біопринтера, який дозволяє астронавтам на МКС друкувати бинти із клітин власної шкіри
Астронавти зможуть друкувати собі пластирі зі своєї шкіри
Астронавти зможуть друкувати собі пластирі зі своєї шкіри / Фото: NASA

Портативний біопринтер Bioprint FirstAid дозволяє швидко використовувати приготовані заздалегідь біочорнила з клітинами пацієнта для формування пластиру у разі травми.

Читайте також: Alexa, візьми мене на Місяць: голосовий помічник вирушить до космосу

Реклама

Процес друку займає 10 хвилин, і експеримент в умовах мікрогравітації провести легше, оскільки він зменшує тиск різних шарів усередині клітин та між ними, пише NASA.

Крім того, вчені можуть заздалегідь прорахувати стабільність надрукованого на 3D-принтері тканинного пластиру і процес, що потенційно залежить від гравітації – зшивки шкіри-бинта.

Читайте також: Люди зможуть зробити Марс та Венеру придатними для життя: що для цього потрібно

Реклама

Біодрук вже використовують для реконструкції шкіри після опіків, але для цього потрібні величезні біопринтери, які спочатку друкують тканину, дають їй дозріти, а потім імплантують її.



Новий 3D-біопринтер – набагато компактніший. Він покриває область рани на шкірі тканиноутворюючими біочорнилами , і ті вже прискорюють процес загоєння.

Мета проєкту – протестувати технологію друку та оцінити її застосування в космічних умовах і на Землі.

Реклама

Читайте також: Японські вчені виявили на Місяці підземні тунелі

У космосі, наприклад, ускладнені умови лікування великих травм. Але клітини можуть витягти з крові та жирової тканини астронавтів ще до початку місії, і тоді усунення рани займе хвилини.

Що стосується Землі, портативний принтер дозволить лікарям взяти пристрій із собою куди завгодно до нерухомого пацієнта, якщо його клітини були культивовані заздалегідь.

Читайте також: У NASA запропонували прокласти тунель до Марса

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що приватна компанія збудувала свій власний космічний корабель, щоб організувати доставку на Місяць.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41624.87

Binance Coin (BNB)

461.95

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

140.96

Theta (THETA)

4.09

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти