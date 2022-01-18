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Вчені виявили найдавнішу у світі соцмережу з намистин

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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18 січня, 08:06
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Вчені виявили найстарішу у світі соціальну мережу, яка процвітала 50 тисяч років тому та простягалася на тисячі кілометрів по всій Африці
Африканці мали соціальну мережу ще 50 тисяч років тому
Африканці мали соціальну мережу ще 50 тисяч років тому / Фото: Pixabay, alamy.com

На відміну від свого сучасного електронного еквівалента, ця стародавня мережа ґрунтувалася на обміні та торгівлі намистами зі шкаралупи страусиних яєць.

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Вчені з Німеччини вивчили більше 1500 таких намистин і з'ясували, що люди передавали їх на великі відстані, обмінюючись символічними повідомленнями, пише The Guardian.

Люди могли обмінюватися як просто намистинами, і технологіями їх виготовлення на величезних відстанях друг від друга.

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Перша у світі соціальна мережа не проіснувала довго. Біля 33 тисяч років тому характер носіння намиста різко змінився: вони зникли з Південної Африки, але збереглися в Східній.

За цим, на думку вчених, стояли кліматичні зміни. Водночас найстаріша у світі мережа соціальних зв'язків проіснувала майже 17 тисяч років.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в Омані виявили ігрову дошку віком 4 тисячі років.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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