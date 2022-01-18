Бинт из кожи астронавтов: NASA показало, как работает чудо-принтер (фото)

В NASA продемонстрировали процесс тестирования портативного биопринтера, который позволяет астронавтам на МКС печатать бинты из клеток собственной кожи

Астронавты смогут печатать себе пластыри из собственной кожи / Фото: NASA

Портативный биопринтер Bioprint FirstAid позволяет быстро использовать приготовленные заранее биочернила с клетками пациента для формирования пластыря в случае травмы.

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Процесс печати занимает 10 минут, и эксперимент в условиях микрогравитации провести легче, так как она уменьшает давление различных слоев внутри клеток и между ними, пишет NASA.

Кроме того, ученые могут заранее просчитать стабильность напечатанного на 3D-принтере тканевого пластыря и потенциально зависящий от гравитации процесс сшивки кожи-бинта.

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Биопечать уже используют для реконструкции кожи после ожогов, но для этого требуются огромные биопринтеры, которые сначала печатают ткань, дают ей созреть, а затем имплантируют ее.





Новый 3D-биопринтер – гораздо компактнее. Он покрывает область раны на коже тканеобразующими биочернилами, и уже те ускоряют процесс заживления.

Цель проекта – протестировать технологию печати и оценить ее применимость в космических условиях и на Земле.

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В космосе, например, усложнены условия лечения крупных травм. Но клетки могут извлечь из крови и жировой ткани астронавтов еще до начала миссии, и тогда устранение раны займет минуты.

Что касается Земли, портативный принтер позволит врачам взять устройство с собой куда угодно к неподвижному пациенту, если его клетки были культивированы заранее.

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Напомним, ранее мы писали о том, что частная компания построила свой собственный космический корабль, чтобы организовать доставку на Луну.