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Бинт из кожи астронавтов: NASA показало, как работает чудо-принтер (фото)

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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18 января, 17:21
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В NASA продемонстрировали процесс тестирования портативного биопринтера, который позволяет астронавтам на МКС печатать бинты из клеток собственной кожи
Астронавты смогут печатать себе пластыри из собственной кожи
Астронавты смогут печатать себе пластыри из собственной кожи / Фото: NASA

Портативный биопринтер Bioprint FirstAid позволяет быстро использовать приготовленные заранее биочернила с клетками пациента для формирования пластыря в случае травмы.

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Процесс печати занимает 10 минут, и эксперимент в условиях микрогравитации провести легче, так как она уменьшает давление различных слоев внутри клеток и между ними, пишет NASA.

Кроме того, ученые могут заранее просчитать стабильность напечатанного на 3D-принтере тканевого пластыря и потенциально зависящий от гравитации процесс сшивки кожи-бинта.

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Биопечать уже используют для реконструкции кожи после ожогов, но для этого требуются огромные биопринтеры, которые сначала печатают ткань, дают ей созреть, а затем имплантируют ее.



Новый 3D-биопринтер – гораздо компактнее. Он покрывает область раны на коже тканеобразующими биочернилами, и уже те ускоряют процесс заживления.

Цель проекта – протестировать технологию печати и оценить ее применимость в космических условиях и на Земле.

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В космосе, например, усложнены условия лечения крупных травм. Но клетки могут извлечь из крови и жировой ткани астронавтов еще до начала миссии, и тогда устранение раны займет минуты.

Что касается Земли, портативный принтер позволит врачам взять устройство с собой куда угодно к неподвижному пациенту, если его клетки были культивированы заранее.

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Напомним, ранее мы писали о том, что частная компания построила свой собственный космический корабль, чтобы организовать доставку на Луну.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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