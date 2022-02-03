Він працює! Інженери створили дрон за ескізами Леонардо да Вінчі

Леонардо да Вінчі створив ескіз дрону, який через 500 років виявився робітником – інженери змогли відтворити його та виграти конкурс

Так Вінчі вигадав дрон, який змогли зібрати через 500 років

Художник та винахідник Леонардо да Вінчі, найбільш відомий такими роботами, як "Мона Ліза" та "Таємна вечеря", ще в 1480-х роках накидав ескіз дрону.

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Неймовірно, але команда американських інженерів із Меріленду взяла схеми да Вінчі для конкурсу дизайну польоту, і запустила пристрій, пише Gizmodo.

У дрона є чотири штопороподібні крила з пластику – вони приводяться в дію батареями та електродвигунами.

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Подібно до сьогоднішніх дронів, це творіння засноване на невеликих змінах швидкості обертання гвинта для нахилу в той чи інший бік.

Створення одновальної конструкції з ескізів да Вінчі, втім, було б набагато складнішим і вимагає деяких технологій, що використовуються у сучасних вертольотах.

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За задумом, дрон літак створює закручений повітряний вихор на краю кожного крила, який по спіралі спускається вниз і створює висхідну тягу.

Унікальна аеродинаміка Crimson Spin вирішує деякі з багатьох проблем сучасних дронів: вона створює менше потоку вниз і, ймовірно, буде тихішою за звичайні гвинти.

Потенційно такий дрон може бути збільшений для перевезення пасажира.

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