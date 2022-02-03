Він працює! Інженери створили дрон за ескізами Леонардо да Вінчі

Художник та винахідник Леонардо да Вінчі, найбільш відомий такими роботами, як "Мона Ліза" та "Таємна вечеря", ще в 1480-х роках накидав ескіз дрону.
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Неймовірно, але команда американських інженерів із Меріленду взяла схеми да Вінчі для конкурсу дизайну польоту, і запустила пристрій, пише Gizmodo.
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У дрона є чотири штопороподібні крила з пластику – вони приводяться в дію батареями та електродвигунами.
Подібно до сьогоднішніх дронів, це творіння засноване на невеликих змінах швидкості обертання гвинта для нахилу в той чи інший бік.
Створення одновальної конструкції з ескізів да Вінчі, втім, було б набагато складнішим і вимагає деяких технологій, що використовуються у сучасних вертольотах.
За задумом, дрон літак створює закручений повітряний вихор на краю кожного крила, який по спіралі спускається вниз і створює висхідну тягу.
Унікальна аеродинаміка Crimson Spin вирішує деякі з багатьох проблем сучасних дронів: вона створює менше потоку вниз і, ймовірно, буде тихішою за звичайні гвинти.
Потенційно такий дрон може бути збільшений для перевезення пасажира.
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