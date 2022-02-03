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Он работает! Инженеры создали дрон по эскизам Леонардо да Винчи

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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3 февраля, 12:44
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Леонардо да Винчи создал эскиз дрона, который спустя 500 лет оказался рабочим – инженеры смоги воссоздать его и выиграть конкурс
Да Винчи придумал дрон, который смогли собрать спустя 500 лет
Да Винчи придумал дрон, который смогли собрать спустя 500 лет

Художник и изобретатель Леонардо да Винчи, которы наиболее известен такими работами, как "Мона Лиза" и "Тайная вечеря", еще в 1480-х годах набросал эскиз дрона.

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Удивительно, но команда американских инженеров из Мериленда взяла наброски да Винчи для для конкурса дизайна полета, и запустила устройство, пишет Gizmodo.

У дрона есть четыре штопорообразных крыла из пластика – они приводятся в действие батареями и электродвигателями.

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Подобно сегодняшним дронам, это творение основано на небольших изменениях скорости вращения винта для наклона в ту или иную сторону.

Создание одновальной конструкции из эскизов да Винчи, впрочем, было бы гораздо более сложным и потребовало бы некоторых технологий, используемых в современных вертолетах.

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По задумке, дрон самолет создает закрученный воздушный вихрь на краю каждого крыла, который по спирали спускается вниз и создает восходящую тягу.

Уникальная аэродинамика Crimson Spin решает некоторые из многих проблем современных дронов: она создает меньше потока вниз и, вероятно, будет тише, чем обычные винты.

Потенциально такой дрон может быть увеличен для перевозки пассажира.

Ранее мы писали:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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