Он работает! Инженеры создали дрон по эскизам Леонардо да Винчи

Художник и изобретатель Леонардо да Винчи, которы наиболее известен такими работами, как "Мона Лиза" и "Тайная вечеря", еще в 1480-х годах набросал эскиз дрона.
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Удивительно, но команда американских инженеров из Мериленда взяла наброски да Винчи для для конкурса дизайна полета, и запустила устройство, пишет Gizmodo.
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У дрона есть четыре штопорообразных крыла из пластика – они приводятся в действие батареями и электродвигателями.
Подобно сегодняшним дронам, это творение основано на небольших изменениях скорости вращения винта для наклона в ту или иную сторону.
Создание одновальной конструкции из эскизов да Винчи, впрочем, было бы гораздо более сложным и потребовало бы некоторых технологий, используемых в современных вертолетах.
По задумке, дрон самолет создает закрученный воздушный вихрь на краю каждого крыла, который по спирали спускается вниз и создает восходящую тягу.
Уникальная аэродинамика Crimson Spin решает некоторые из многих проблем современных дронов: она создает меньше потока вниз и, вероятно, будет тише, чем обычные винты.
Потенциально такой дрон может быть увеличен для перевозки пассажира.
Ранее мы писали:
- Дроны, или квадрокоптеры, завоевывают все больше популярности в мире, а новым витком развития беспилотных летательных аппаратов появилась возможность погрузиться в их полет с VR-очками.
- Ученые Калифорнийского университета в Беркли разработали экспериментальный дрон, который может менять форму в воздухе.
- Не так давно в истории медицины дрон сыграл решающую роль в спасении жизни во время внезапной остановки сердца.