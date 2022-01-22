Сім крутих дронів, які змусять вас повірити, що ви вмієте літати

Дрони або квадрокоптери завойовують дедалі більшу популярність у світі, а новим витком розвитку безпілотних літальних апаратів стала функція First Person View

Добірка квадрокоптерів з функцією FPV / Фото: Колаж: Сьогодні

First Person View (FPV) – Вигляд від першої особи, для цього в комплекті з дронами йдуть спеціальні окуляри-FPV, що чимось нагадують окуляри для віртуальної реальності.

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Відео з дрону транслюється на окуляри в реальному часі, тому користувач може наживо насолоджуватися видами з висоти пташиного польоту і навіть повірити, що дійсно може літати.

Пропонуємо добірку крутих дронів з функцією FPV.

1. BETAFPV 2021 Latest Cetus Pro (7449 грн)

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Режим черепахи на безколекторному квадрокоптері Cetus Pro – найпередовіша технологія у світі. З її допомогою можна легко перевернути дрон, якщо він впаде на землю догори ногами.

Крім цього, Cetus Pro має три режими роботи – нормальний, спортивний та ручний, – щоб задовольнити потреби пілотів різного рівня.

Окуляри VR02 в першу чергу призначені для пілотів-початківців, тому вони прості в управлінні і при цьому мають всі необхідні функції.

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2. DJI FPV Combo (27615 грн)

Окуляри з надшироким полем огляду 150 градусів забезпечують надплавне зображення польоту в режимі реального часу.

Дрон може записувати відео 4K/60 кадрів за секунду зі швидкістю до 120 Мбіт/с, завдяки чому відео виглядає так само захоплююче, як і політ.

DJI FPV включає допоміжне нижнє світло, функції повернення додому при низькому заряді батареї, а також виявлення об'єктів попереду та внизу для забезпечення безпечного польоту навіть на високих швидкостях.

3. Makerfire Micro FPV Racing Drone (3030 грн)

Мікродрон поставляється з окулярами FPV для початківців, хоча його зовнішній вигляд і так каже, що він призначений для дітей.

Проте ця іграшка має не дитячі характеристики. Ширококутна HD-камера з кутом огляду 170 градусів дозволить насолодитися красою польоту.

А гоночні особливості дозволяють дрону легко здійснювати переворот на 360 градусів та інші круті маневри навіть у тісному приміщенні.

4. EMAX Tinyhawk RTF Micro Indoor Racing Drone (7999 грн)

Крихітний дрон відрізняється простотою в управлінні та міцним полімерним корпусом, що забезпечує довгий термін служби.

Він оснащений трьома режимами польоту для різних умов. Контролер має три різні настройки, які запрограмовані на правий перемикач: режим рівня, режим горизонту та повний акробатичний режим для повного контролю.

Використовувати дрон можна прямо з коробки, не потрібно жодних додаткових налаштувань або підключення за допомогою смартфона, адже в комплекті йдуть повноцінні окуляри FPV.

5. Hubsan X4 H122D Storm FPV Racing Drone (3999 грн)

Дрон складається з міцного вуглецевого волокна, а не з пластику і спеціально спроектований так, щоб його можна було взяти з собою куди завгодно і не потрібно тягти доповнення.

На одному повністю зарядженому акумуляторі коптер може літати до 6 хвилин, а максимальна відстань становить 100 метрів. Для досвідченого користувача цього може виявитися мало, але для початківця – якраз!

6. Betafv Cetus FPV RTF Drone Kit (5000 грн)

Дрон має три режими польоту: нормальний, спортивний та ручний, що дає користувачеві різні можливості швидкості.

Найкраще те, що, якщо ваш дрон втратить управління або в нього закінчиться енергія, він може здійснити аварійну посадку. Він автоматично відключиться і впаде на Землю, коли буде готовий до падіння.

7. Parrot Disco FPV Drone (29 667 грн)

Перший у світі дрон із нерухомим крилом, здатний розвивати швидкість до 80 км/год!

Parrot Disco спроектований так, щоб парити в повітрі, як літак, завдяки своїй аеродинамічній обтічній формі, фіксованим крилам і легкому корпусу з вуглецю та спіненого поліпропілену.

Камера з роздільною здатністю Full HD 1080p знімає захоплюючі кадри і повністю занурює вас у те, що відбувається на екрані, адже лінія горизонту змінюється, коли ви крутите головою.

При цьому акумулятор великої ємності забезпечує до 45 хвилин польоту, дозволяючи вам повною мірою насолодитися польотом.

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