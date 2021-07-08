Китайська соцмережа WeChat знову блокує ЛГБТ-акаунти

Власники акаунтів – в основному студенти. Вони підняли хвилю протесту

WeChat далеко не відразу відреагувала на протести користувачів / Фото: Poder360

В той час, як Apple і Huawei задають тренди – китайські соцмережі, не дивлячись на декриміналізацію ЛГБТ-руху, продовжують видаляти пости і акаунти учасників цього руху.

Природно, ця подія викликала багато протестів серед молоді – адже, саме вони були власниками цих профілів.

"В останні роки наша мета – просто вижити, щоб продовжувати служити ЛГБТ-студентам і дарувати їм тепло. Ми більше не займаємося радикальної пропагандою"- сказала менеджер одного з акаунтів виданню CNN.

Подібні випадки – не рідкість в китайській Діджитал-сфері. Прийнятий в 1997 році закон про легалізацію ЛГБТ певною мірою полегшив життя меншин, але свідомість людей не так просто змінити. Великі IT-компанії все ще неохоче беруть учасників ЛГБТ на роботу, вважаючи, що це зашкодить іміджу і спричинить проблеми.

Такі ЛГБТ-прогулянки все частіше можна побачити на вулицях Китаю, а ось в соц.сетях типу WeChat – справи гірші. / Фото: BBC

Аналогічна ситуація і в інших онлайн-просторах. Багато місцевих соцмереж вкрай негативно ставляться до створення ЛГБТ-груп і майже відразу блокують їх або обмежують кількість постів в день. Деякі форуми відкрито заявляють, що будь-які прояви пропаганди секс-меншість в будь-який гілці форуму викличуть за собою перманентний бан аккаунта творця гілки, так і всіх її учасників.

Варто відзначити, що молодь не публікує заклики до активних дій. Вони обмежуються закликами до рівності та толерантності, виступають проти радикалізму і в підтримку соціального розвитку. Однак ходять чутки, що китайська влада, де-факто, радить керівництву відомих онлайн-ресурсів уникати популяризації меншин, щоб не викликати невдоволення більшості жителів.

Держдепартамент США висловив занепокоєння тим, що облікові записи видалили просто за те, що вони висловлювали свою позицію. А ось деякі користувачі китайських соцмереж підтримали блокування.

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