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WhatsApp змінює інтерфейс, beta-версія сподобалася тестувальникам

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
7 липня, 19:28
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Команда тестувальників інтерфейсу в цілому позитивно відреагувала на нововведення
Нові іконки в WhatsApp скоро з'являться на всіх смартфонах
Нові іконки в WhatsApp скоро з'являться на всіх смартфонах / Фото: ixbt.com

WhatsApp активно працює над поліпшенням інтерфейсу – судячи з усього, недавнє оновлення Telegram змусило конкурентів прискорити реліз готового поновлення.

Після одноразового розгортання View для всіх бета-тестерів Android, WhatsApp тепер вносить невеликі зміни в інтерфейс – повідомляють фахівці WABetaInfo .

Тепер іконки в чатах будуть менше – це дозволить користувачам простіше сприймати інформацію, тому що на думку UX-дизайнерів занадто великі іконки відтягували на себе частину уваги і в результаті співбесідники могли упустити важливі повідомлення.

Поки що ці функції доступні тільки тим, хто зареєструвався як бета-тестувальник, але незабаром компанія випустить оновлення зі стабільною версією, яке автоматично встановиться на телефони користувачів.

Так виглядатимуть іконки користувачів після апдейта
Так виглядатимуть іконки користувачів після апдейта / Фото: WABetaInfo

При цьому варто відзначити, що з недавніх пір популярність WhatsApp як месенджера знизилася. Виною тому – значне розширення функціоналу "народного" Telegramm, який тепер здатний замінити Zoom і створювати відеоконференції. При цьому дітище Павла Дурова споживає трохи менше ресурсів смартфона, а скандал навколо витоку даних з Facebook посилив відтік користувачів з продуктів, що належать компанії.

Раніше ми писали що деякі додатки крадуть ваші паролі .

Так само нагадаємо, що з'явилися перші фото камер iPhone 13 .

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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