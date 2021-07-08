Не всі моделі Xiaomi оновляться до Andriod 12: є перший список

Поки що оновлення готують для всіх актуальних моделей за останні 2 роки. Деякі Redmi залишаться без підтримки

Багато моделей Xiaomi отримають свіжий Android. Але не всі. / Фото: Overclockers

Будь-який смартфон Xiaomi підходить під визначення "дешево, сердито, практично", за винятком, хіба що, дорогих моделей на кшталт анонсованого розкладного аналогу Fold, Так що, при покупці ви отримаєте робочу конячку на всі випадки життя. А ось з післяпродажною підтримкою все погано – компанія не любить витрачати час на підготовку оновлень. Тільки флагмани Mi-серії можуть розраховувати на 3-4 роки апдейтiв, і то – не всі.

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Ця новина обнадіяла багатьох покупців Redmi, та й власники старих флагманів спочатку підбадьорилися. І компанія не розчарувала шанувальників, оновляться дійсно багато старих моделей:

Mi 11 – вся лінійка

Mi 10 – вся лінійка

Mi Mix Fold

Redmi 10X 5G і 10X Pro

Redmi Note 9 – вся лінійка

Redmi Note 8 2021

Redmi K30 – вся лінійка

Redmi K40 – тільки моделі Pro / Pro + / Gaming

Black Shark 3 – все 3 версії

Black Shark 4 – обидві версії

Poco F3 – всі моделі

Poco X – всі моделі

Poco M – всі моделі

Poco C3

Xiaomi Mi 11 Ultra – цього красеня точно будуть оновлювати ще пару років / Фото: xiaomi.ua

Для китайської компанії це – значний список. Зазвичай апдейти прилітають тільки на флагмани останніх 2 років і нові моделі бюджетників, але в цей раз Xiaomi розщедрилася від душі. Але, як ми знаємо, пощастило не всім. Багато моделей "залишилися в минулому" і, швидше за все, більше не побачать оновлень:

Mi 9 – всі моделі

Mi Note 10 і версія Pro

Redmi K20 – всі моделі

Redmi 9 – всі моделі

Власники цих телефонів тепер можуть або змиритися зі станом справ, або задуматися про придпання актуального смартфона.

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