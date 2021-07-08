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СЬОГОДНІ Техно

Не всі моделі Xiaomi оновляться до Andriod 12: є перший список

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
8 липня, 12:45
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Поки що оновлення готують для всіх актуальних моделей за останні 2 роки. Деякі Redmi залишаться без підтримки
Багато моделей Xiaomi отримають свіжий Android. Але не всі.
Багато моделей Xiaomi отримають свіжий Android. Але не всі. / Фото: Overclockers

Будь-який смартфон Xiaomi підходить під визначення "дешево, сердито, практично", за винятком, хіба що, дорогих моделей на кшталт анонсованого розкладного аналогу Fold, Так що, при покупці ви отримаєте робочу конячку на всі випадки життя. А ось з післяпродажною підтримкою все погано – компанія не любить витрачати час на підготовку оновлень. Тільки флагмани Mi-серії можуть розраховувати на 3-4 роки апдейтiв, і то – не всі.

Android 12 світить не тільки флагманам Xiaomi, а й багатьом бюджетним пристроям – сказали фахівці AndroidInsider.

Ця новина обнадіяла багатьох покупців Redmi, та й власники старих флагманів спочатку підбадьорилися. І компанія не розчарувала шанувальників, оновляться дійсно багато старих моделей:

  • Mi 11 – вся лінійка
  • Mi 10 – вся лінійка
  • Mi Mix Fold
  • Redmi 10X 5G і 10X Pro
  • Redmi Note 9 – вся лінійка
  • Redmi Note 8 2021
  • Redmi K30 – вся лінійка
  • Redmi K40 – тільки моделі Pro / Pro + / Gaming
  • Black Shark 3 – все 3 версії
  • Black Shark 4 – обидві версії
  • Poco F3 – всі моделі
  • Poco X – всі моделі
  • Poco M – всі моделі
  • Poco C3

Xiaomi Mi 11 Ultra – цього красеня точно будуть оновлювати ще пару років
Xiaomi Mi 11 Ultra – цього красеня точно будуть оновлювати ще пару років / Фото: xiaomi.ua

Для китайської компанії це – значний список. Зазвичай апдейти прилітають тільки на флагмани останніх 2 років і нові моделі бюджетників, але в цей раз Xiaomi розщедрилася від душі. Але, як ми знаємо, пощастило не всім. Багато моделей "залишилися в минулому" і, швидше за все, більше не побачать оновлень:

  • Mi 9 – всі моделі
  • Mi Note 10 і версія Pro
  • Redmi K20 – всі моделі
  • Redmi 9 – всі моделі

Власники цих телефонів тепер можуть або змиритися зі станом справ, або задуматися про придпання актуального смартфона.

Раніше ми розповіли про Samsung Galaxy Z Flip3 і його ціну.

Так само нагадаємо, що Vivo створює перший в світі смартфон з камерою-дроном.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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