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Катастрофа для Землі: щороку у світі згоряє ліс розміром із Євросоюз

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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20 лютого, 18:35
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За даними ООН, з 2002 по 2016 роки у світі щорічно згоряло в середньому 423 млн га лісу, що аналогічно площі всього Євросоюзу
Лісові пожежі знищують територію розміром із ЄС щороку
Лісові пожежі знищують територію розміром із ЄС щороку / Фото: Wikipedia

Фахівці Програми ООН з навколишнього середовища вважають одними з основних загроз людству руйнівні лісові пожежі та шумове забруднення.

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Близько 67% усіх пожеж припадає на країни Африки, але незабаром вони частішають і там, де зазвичай це трапляється рідко, йдеться в доповіді, пише ООН.

Дерева стануть небезпечними для планети

Останнє пов'язано зі зміною клімату та зростанням середньої температури на планеті: через часті лісові пожежі дерева можуть змінити свою основну функцію.

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Ліси з основних поглиначів викидів парникових газів можуть, навпаки, стати джерелом. Крім того, самі пожежі сприяють:

  • забрудненню води
  • таненню льодовиків
  • масштабному цвітінню водоростей в океанах
  • виникненню зсувів

Додатковим фактором ризику є зміна характеру землекористування, коли ліси навмисно вирубують під сільськогосподарські угіддя для розведення тварин або забудови.

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Шум у містах

Аналітики ООН також б'ють на сполох через рівень шуму в містах, що надає згубний вплив на здоров'я людини, провокуючи хронічну дратівливість та порушення сну.

Останні, зі свого боку, сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, психічних розладів, погіршення слуху та призводять до передчасної смерті 12 тис. мешканців ЄС щороку.

Шумове забруднення також негативно впливає на тваринний світ, ускладнюючи комунікацію у птахів, комах, земноводних та інших видів.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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