Катастрофа для Земли: ежегодно в мире сгорает лес размером с Евросоюз

По данным ООН, с 2002 по 2016 годы в мире ежегодно сгорало в среднем 423 млн га леса, что аналогично площади всего Евросоюза

Лесные пожары уничтожают территорию размером с ЕС каждый год / Фото: Wikipedia

Специалисты Программы ООН по окружающей среде считают одними из самых основных угроз человечеству разрушительные лесные пожары и шумовое загрязнение.

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Около 67% всех пожаров приходится на страны Африки, но вскоре они станут учащаться и там, где обычно это случается редко, говорится в докладе ООН.

Деревья станут опасными для планеты

Последнее связано с изменением климата и ростом средней температуры на планете: из-за частых лесных пожаров деревья могут изменить свою основную функцию.

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Леса из основных поглотителей выбросов парниковых газов могут, напротив, стать их источником. Кроме того, сами пожары способствуют:

загрязнению воды

таянию ледников

масштабному цветению водорослей в океанах

возникновению оползней

Дополнительным фактором риска является изменение характера землепользования, когда леса намеренно вырубают под сельсхохозяйственные угодья, для разведения животных или застройки.

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Шум в городах

Аналитики ООН также бьют тревогу из-за уровня шума в городах, что оказывает пагубное воздействие на здоровье человека, провоцируя хроническую раздражительность и нарушение сна.

Последние, в свою очередь, способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, ухудшения слуха и приводят к преждевременной смерти 12 тыс. жителей ЕС ежегодно.

Шумовое загрязнение также негативно влияет на животный мир, затрудняя коммуникацию у птиц, насекомых, земноводных и других видов.

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