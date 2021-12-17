Капсула времени и видеоответы: Instagram стал напоминать TikTok

Пользователи смогут интегрировать свои профили Instagram в веб-сайты, оставлять видекомментарии и делиться архивными историями

Instagram запустил сразу три функции

Функция "Встраивание профиля" позволяет интегрировать профиль Instagram в блоги и портфолио на других сайтах и в настоящее время доступна только в США, но появится и в других регионах.

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Но соцсеть добавили еще две функции: "Reels Visual Replies" с видеоответами в комментариях и капсулу времени IG Stories, говорится в видео от главы компании Адама Моссери.

Теперь пользователи смогут отвечать на комментарии к сообщениям с помощью Reels, записывая видео прямо в комментарий. Видеоответ появится в виде стикера.

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Это напоминает такие ответы у TikTok, который разрешил такую функцию в 2020 году, подобную возможность запустил и Pinterest.

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Третья новая функция – "Playback" IG Stories, или капсула времени, позволяющая пользователям выбрать из архива до 10 историй, чтобы поделиться с подписчиками.

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Правда, для этого нужно было опубликовать более трех историй в 2021 году или включить Архив историй. Пока функцию запустили на несколько недель.

Напомним, ранее мы писали, что Instagram получил два миллиарда пользователей, но скрыл это.