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Капсула времени и видеоответы: Instagram стал напоминать TikTok

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
17 декабря, 11:32
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Пользователи смогут интегрировать свои профили Instagram в веб-сайты, оставлять видекомментарии и делиться архивными историями
Instagram запустил сразу три функции
Instagram запустил сразу три функции

Функция "Встраивание профиля" позволяет интегрировать профиль Instagram в блоги и портфолио на других сайтах и в настоящее время доступна только в США, но появится и в других регионах.

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Но соцсеть добавили еще две функции: "Reels Visual Replies" с видеоответами в комментариях и капсулу времени IG Stories, говорится в видео от главы компании Адама Моссери.

Теперь пользователи смогут отвечать на комментарии к сообщениям с помощью Reels, записывая видео прямо в комментарий. Видеоответ появится в виде стикера.

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Это напоминает такие ответы у TikTok, который разрешил такую функцию в 2020 году, подобную возможность запустил и Pinterest.

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Третья новая функция – "Playback" IG Stories, или капсула времени, позволяющая пользователям выбрать из архива до 10 историй, чтобы поделиться с подписчиками.

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Правда, для этого нужно было опубликовать более трех историй в 2021 году или включить Архив историй. Пока функцию запустили на несколько недель.

Напомним, ранее мы писали, что Instagram получил два миллиарда пользователей, но скрыл это.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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