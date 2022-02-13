Як мандрівник із Англії відкрив "африканський Байкал" – історія дня за хвилину

Рівно 164 роки тому цього дня 1858 року англійський офіцер Джон Спік під час експедиції по Африці в пошуках витоку річки Ніл відкрив одне з найбільших озер планети – Танганьіку

Джон Спік зробив історичне відкриття та, можливо, віддав за нього життя / Фото: Колаж: Сьогодні

Сам Спік був упевнений, що таки знайшов джерело Нілу. Він помилився, але незначно, що підтвердили подальші події.

Щаслива помилка

Насправді, нехай Спік і поспішив із висновками, але його відкриття було дуже важливим. Адже Танганьїка, раніше невідома світу, є одним з найглибших і найчистіших прісноводних озер на планеті (на 2-му місці після Байкалу), і одним із найдавніших. Причина в тому, що водоймище виникло якраз у розломі тектонічних порід.

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А виток Ніла Спік незабаром відкрив і так, не минуло й півроку. Мандрівник зі своєю експедицією досяг берегів найбільшого озера Африки, яке назвав на честь королеви Великобританії Вікторією. Так-так, те саме озеро, на якому вирує один з найвідоміших і найкрасивіших водоспадів світу.

Дивна смерть

У ті ненудні, але дещо дивні часи відкриттів "білих плям" на карті люди конкурували в боротьбі за славу один з одним шалено – пристрасті палахкотіли, як при військових битвах. Так, другий видатний британський дослідник Річард Бертон, який ревнує до успіху колегу, звинуватив Спіка в брехні. Ні, він не сперечався з тим, що його колишній друг і соратник (вони разом починали дослідження Африки в одній експедиції) відкрив озера Танганьіку та Вікторію – він просто ставив під сумнів, що Спік відкрив саме джерело Нілу.

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Суперечка між колишніми друзями була настільки лютою (Спік у відповідь на підозри в підробці назвав Бертона… гомосексуалістом, а на той час це було дуже серйозне звинувачення), що британське географічне суспільство призначило дебати між опонентами. Але вони не відбулися, оскільки Спік за день до призначеної дати вирушив на полювання, а потім був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням. Було це вбивство, самогубство чи нещасний випадок – з'ясувати не вдалося.

Зате вдалося через півтора десятка років довести правоту Спіка – Білий Ніл, який, з'єднуючись із Блакитним Нілом утворює русло головної річки Африки, справді бере початок з озера Вікторія.

Таким чином, навіть після смерті, але репутація Джона Спіка була відновлена.

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