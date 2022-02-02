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СЬОГОДНІ Техно

Винахідник створив Power Bank, який може зарядити 5 тисяч смартфонів

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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2 лютого, 05:27
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Винахідник створив Power Bank на 27 млн мАг, який може заряджати 5 тисяч телефонів – це неймовірна ємність для акумулятора
Створено Power Bank, який може заряджати 5 тисяч телефонів
Створено Power Bank, який може заряджати 5 тисяч телефонів

Power Bank, незалежно від того, скільки грошей ви вкладаєте у них, зазвичай ніколи не буває достатньо.

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Щоб вирішити цю проблему, китайський ютубер на ім'я Handy Geng вигадав найбільший у світі акумулятор з неймовірно великою ємністю, пише Interesting Engineering.

Його винахід має ємність 27 млн мАг, а основним компонентом павербанку є велика акумуляторна батарея, схожа на ті, що використовуються в електромобілях.

Генг сам будує більшу частину проєкту, включаючи захисну раму та проводку для 60 портів живлення.

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Гаджету достатньо для заряджання приблизно 5 тисяч телефонів з батареями ємністю 3 тисяч мач.

Блок живлення може живити не лише смартфони, а й пральні машини, телевізори та інші пристрої. Хоча він і портативний, він навряд чи поміститься у вашій кишені.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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