14 днів без зарядки – Xiaomi Mi 11 Ultra отримав супер-оновлення

Після виходу важливого поновлення флагман став ще корисніше

Тепер Xiaomi Mi 11 Ultra зможе працювати 14 днів / Фото: GizmoChina

Xiaomi Mi 11 Ultra тепер зможе працювати 2 тижні без підзарядки. Це стало можливо завдяки недавньому оновленню, яке додало вкрай корисну функцію Super Power Saver Mode. Можливо, цю функцію додадуть і в майбутній флагман Xiaomi.

При активації цього режиму телефон відключає основний дисплей, залишаючи тільки додатковий екран на задній кришці. Він буде відображати час, повідомлення, інформацію про дзвінки та заряд батареї – заявили розробники виданню GizmoСhina.

Ця модель є єдиним флагманом Xiaomi, обладнаним двома екранами, але до сьогоднішнього дня багато покупців не розуміли, в чому "фішка" маленького дисплея позаду. Для відображення вхідної інформації цілком зручно користуватися основним екраном, а щоб повністю розкрити можливості заднього дисплея – потрібно класти телефон "обличчям" вниз. Природно, ніхто не стане так робити навіть при наявності захисного скла – немає сенсу дряпати лицьову панель дорогого смартфона.

На цьому екрані Mi 11 відобразиться найважливіша інформація / Фото: GizmoChina

Прошивка вийшла під позначенням V12.5.10.0.RKACNXM і автоматично скачується на телефон. Після установки все, що потрібно користувачеві – перезавантажити систему, після чого можна користуватися новою функцією.

На думку експертів, функція буде особливо корисна тим, хто часто подорожує і веде активний спосіб життя. Раніше без можливості зарядити смартфон людина опинявся в складній ситуації і був змушений або вимикати його, або носити "дохлий" телефон. Тепер з'явилася можливість залишатися на зв'язку тривалий час, нехай і з мінімальним візуальним супроводом.

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