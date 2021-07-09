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14 днів без зарядки – Xiaomi Mi 11 Ultra отримав супер-оновлення

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
9 липня, 13:09
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Після виходу важливого поновлення флагман став ще корисніше
Тепер Xiaomi Mi 11 Ultra зможе працювати 14 днів
Тепер Xiaomi Mi 11 Ultra зможе працювати 14 днів / Фото: GizmoChina

Xiaomi Mi 11 Ultra тепер зможе працювати 2 тижні без підзарядки. Це стало можливо завдяки недавньому оновленню, яке додало вкрай корисну функцію Super Power Saver Mode. Можливо, цю функцію додадуть і в майбутній флагман Xiaomi.

При активації цього режиму телефон відключає основний дисплей, залишаючи тільки додатковий екран на задній кришці. Він буде відображати час, повідомлення, інформацію про дзвінки та заряд батареї – заявили розробники виданню GizmoСhina.

Ця модель є єдиним флагманом Xiaomi, обладнаним двома екранами, але до сьогоднішнього дня багато покупців не розуміли, в чому "фішка" маленького дисплея позаду. Для відображення вхідної інформації цілком зручно користуватися основним екраном, а щоб повністю розкрити можливості заднього дисплея – потрібно класти телефон "обличчям" вниз. Природно, ніхто не стане так робити навіть при наявності захисного скла – немає сенсу дряпати лицьову панель дорогого смартфона.

На цьому екрані Mi 11 відобразиться найважливіша інформація
На цьому екрані Mi 11 відобразиться найважливіша інформація / Фото: GizmoChina

Прошивка вийшла під позначенням V12.5.10.0.RKACNXM і автоматично скачується на телефон. Після установки все, що потрібно користувачеві – перезавантажити систему, після чого можна користуватися новою функцією.

На думку експертів, функція буде особливо корисна тим, хто часто подорожує і веде активний спосіб життя. Раніше без можливості зарядити смартфон людина опинявся в складній ситуації і був змушений або вимикати його, або носити "дохлий" телефон. Тепер з'явилася можливість залишатися на зв'язку тривалий час, нехай і з мінімальним візуальним супроводом.

Раніше ми розповіли, які моделі Xiaomi оновляться до Andriod 12.

Так само нагадаємо, що Vivo створює перший в світі смартфон з камерою-дроном.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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