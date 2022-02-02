Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Изобретатель создал Power Bank, который может зарядить 5 тысяч смартфонов

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 05:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Изобретатель создал Power Bank на 27 млн мАч, который может заряжать 5 тысяч телефонов – это невероятная емкость для аккумулятора
Создан Power Bank, который может заряжать 5 тысяч телефонов
Создан Power Bank, который может заряжать 5 тысяч телефонов

Power Bank, независимо от того, сколько денег вы вкладываете в них, обычно никогда не бывает достаточно.

Читайте также: Не стыдно в поход сходить: смартфоны с лучшей батареей

Реклама

Чтобы решить эту проблему, китайский ютубер по имени Handy Geng придумал крупнейший в мире аккумулятор с невероятно большой емкостью, пишет Interesting Engineering.

Его изобретение имеет емкость 27 млн мАч, а основным компонентом павербанка является большая аккумуляторная батарея, похожая на те, что используются в электромобилях.

Генг сам строит большую часть проекта, включая защитную раму и проводку для 60 портов питания.

Реклама

Гаджета достаточно для зарядки примерно 5 тысяч телефонов с батареями емкостью 3 тысяч мАч.

Блок питания может питать не только смартфоны, но и стиральные машины, телевизоры и другие устройства. Хотя он и портативный, он вряд ли поместится в вашем кармане.

Реклама

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Изобретатель создал Power Bank, который может зарядить 5 тысяч смартфонов Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Романс поэта с Полтавщины пели Паваротти и Иглесиас – история дня за минуту Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Романс поэта с Полтавщины пели Паваротти и Иглесиас – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38534.14

Binance Coin (BNB)

383.69

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

114.43

Theta (THETA)

2.9

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять