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Не соромно в похід сходити: смартфони з кращою батареєю

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 вересня, 11:11
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Всі ми хочемо, щоб заряд телефону тримався якомога довше. Але знайти телефон з потужною батареєю не так вже й легко. Не завжди найбільший акумулятор може похвалитися високою автономністю
Смартфони з кращою батареєю
Смартфони з кращою батареєю / Фото: DxOMark

Аналітики з сайту dxomark.com вивчили кілька десятків смартфонів і склали рейтинг найбільш живучих. Раніше ми приводили рейтинг кращих камерофонів.

Цікаво, що в першу десятку потрапили телефони за досить демократичними цінами. Виділяється тільки Apple iPhone 12 Pro Max, ціна якого перевалила за тисячу баксів. Втім, в рейтингу він тільки на дев'ятій позиції.

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Для оцінки і аналізу в своїх оглядах акумуляторів смартфонів інженери Dxomark проводять різні тести протягом тижневого періоду як в приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Телефони з кращою батареєю:

Vivo Y72 5G – 89 балів
Ціна: 319 доларів
Батарея: 5000 мАг
Час роботи: 3 дні 13 годин

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Samsung Galaxy M51 – 88
Ціна: 399 доларів
Батарея: 7000 мАг
Час роботи: 3 дні 1 година

Xiaomi Redmi Note 10 – 87
Ціна: 199 доларів
Батарея: 5000 мАг
Час роботи: 2 дня 21 година

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Oppo A74 – 86
Ціна: 249 доларів
Батарея: 5000 мАг
Час роботи: 2 дня 16 годин

Wiko Power U30 – 86
Ціна: 179 доларів
Батарея: 6000 мАг
Час роботи: 3 дні 8 годин

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – 84
Ціна: 279 доларів
Батарея: 5020 мАг
Час роботи: 2 дні 19 годин

Oppo A94 5G – 82
Ціна: 359 доларів
Батарея: 4310 мАг
Час роботи: 2 дні 10 годин

Oppo Find X3 Neo – 81
Ціна: 799 доларів
Батарея: 4500 мАг
Час роботи: 2 дні 3 години

Apple iPhone 12 Pro Max – 78
Ціна: 1 099 доларів
Батарея: 3687 мАг
Час роботи: 2 дні 1 година

Oppo A54 5G – 78
Ціна: 299 доларів
Батарея: 5000 мАг
Час роботи: 2 дні 15 годин

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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