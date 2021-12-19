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Илон Маск запустил на орбиту еще полсотни спутников для глобального интернета

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
19 декабря, 17:33
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Компания SpaceX отправила на орбиту 52 спутника Starlink, которые должны обеспечить глобальный интернет на Земле
Илон Маск добавил на орбиту еще полсотни своих спутников
Илон Маск добавил на орбиту еще полсотни своих спутников

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы Ванденберг в штате Флорида в США 18 декабря в 14.41 по Киеву.

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Первая ступень ракеты для запуска всех этих спутников использовалась 11-й раз, сообщили в Starlink.

После отсоединения ступень, которая до этого доставила на орбиту еще 8 партий спутников, успешно совершила посадку на специальную платформу.

Трансляция официально велась на канале Starlink mission. SpaceX позже подтвердила, что все спутники успешно запустились на орбите

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В настоящее время там находится более 1750 спутников Starlink из общего числа 4841, при этом SpaceX планирует запустить около 42 тысяч.

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Напомним, в 2020 году Илон Маск запустил в космос за один день 60 спутников для глобального интернета.

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Тем временем в Европейском союзе начали переживать, что миллиардер уже контролирует больше трети спутников на орбите Земли.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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