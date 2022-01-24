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Швидше Starlink: Китай запустить на орбіту одразу 1000 супутників на 5G

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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24 січня, 17:55
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Китай почне будівництво мережі з тисячі супутників для забезпечення покриття 5G протягом наступних трьох місяців
Китай хоче запустити глобальний інтернет 5G із космосу
Китай хоче запустити глобальний інтернет 5G із космосу / Фото: Pixabay, TweakTown

Перша партія із шести недорогих високопродуктивних супутників зв'язку була виготовлена, випробувана та прибула на стартовий майданчик.

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Пекінський стартап GalaxySpace хоче розширити покриття Китаю 5G по всьому світу та конкурувати зі Starlink, пише scmp.com.

Китайська суть буде мала порівняно зі Starlink, яка вже має близько 2000 супутників на орбіті та планує розширити їх до 42 тисяч, коли мережа буде завершена.

Однак вона стане першою у своєму роді, яка використовує технологію 5G. Мережа забезпечить швидкість завантаження понад 500 мегабіт на секунду.

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Наразі Starlink пропонує швидкість завантаження близько 110 Мбіт/с для цивільного використання, але має потенціал для надання послуг 6G в майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астероїд, що летить на Землю, можуть прогавити через супутники Starlink.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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