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Х'юстон у нас проблеми! NASA на 12 років відправило в космос зонд, а він зламався через 90 хвилин

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 жовтня, 10:30
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Інженери NASA досліджують потенційну проблему з космічним кораблем "Люсі". Одна з сонячних батарей зонда не зафіксувалася на місці
Зонд "Люсі" зламався через 90 хвилин після запуску
Зонд "Люсі" зламався через 90 хвилин після запуску / Фото: NASA

В суботу NASA запустило зонд "Люсі". Протягом своєї 12-річної місії робот-археолог буде досліджувати рекордну кількість астероїдів, що допоможе відповісти на питання про те, як утворилися планети-гіганти. Підготовка до місії почалася ще в 2014 році.

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Космічне агентство зафіксувало, що через 90 хвилин після запуску одна з сонячних батарей діаметром в 7 метрів не розкрилася повністю. У NASA зазначають, що нині обидві батареї виробляють електроенергію.

NASA підтвердило, що його команда зараз аналізує дані космічного корабля, щоб зрозуміти ситуацію і визначити наступні кроки для досягнення повного розгортання сонячної батареї.

В агентстві відмовилися описати можливі наслідки, якщо не вдасться відкрити другий масив, повідомляє digitaltrends.com.

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Траєкторія польоту "Люсі"

Земля – синя точка, зонд – фіолетова

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Сім цілей місії "Люсі": подвійний астероїд Patroclus / Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele і астероїд головного поясу DonaldJohanson.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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