Хьюстон, у нас проблемы! NASA на 12 лет отправило в космос зонд, а он сломался спустя 90 минут

В субботу NASA запустило зонд "Люси". В течение своей 12-летней миссии робот-археолог исследует рекордное количество астероидов, что поможет ответить на вопросы о том, как образовались планеты-гиганты. Подготовка к миссии началась еще в 2014 году.
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Космическое агентство зафиксировало, что спустя 90 минут после запуска одна из солнечных батарей диаметром в 7 метров не раскрылась полностью. В NASA отмечают, что настоящее время обе батареи вырабатывают электроэнергию.
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NASA подтвердило, что его команда сейчас анализирует данные космического корабля, чтобы понять ситуацию и определить следующие шаги для достижения полного развертывания солнечной батареи.
В агентстве отказались описать возможные последствия, если не удастся открыть второй массив, сообщает digitaltrends.com.
Траектория полета "Люси"
Земля – синяя точка, зонд – фиолетовая
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Семь целей миссии "Люси": двойной астероид Patroclus/Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele и астероид главного пояса DonaldJohanson.