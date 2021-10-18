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Хьюстон, у нас проблемы! NASA на 12 лет отправило в космос зонд, а он сломался спустя 90 минут

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 октября, 10:30
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Инженеры NASA исследуют потенциальную проблему с космическим кораблем "Люси". Одна из солнечных батарей зонда не зафиксировалась на месте
Зонд "Люси" сломался спустя 90 минут после запуска
Зонд "Люси" сломался спустя 90 минут после запуска / Фото: NASA

В субботу NASA запустило зонд "Люси". В течение своей 12-летней миссии робот-археолог исследует рекордное количество астероидов, что поможет ответить на вопросы о том, как образовались планеты-гиганты. Подготовка к миссии началась еще в 2014 году.

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Космическое агентство зафиксировало, что спустя 90 минут после запуска одна из солнечных батарей диаметром в 7 метров не раскрылась полностью. В NASA отмечают, что настоящее время обе батареи вырабатывают электроэнергию.

NASA подтвердило, что его команда сейчас анализирует данные космического корабля, чтобы понять ситуацию и определить следующие шаги для достижения полного развертывания солнечной батареи.

В агентстве отказались описать возможные последствия, если не удастся открыть второй массив, сообщает digitaltrends.com.

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Траектория полета "Люси"

Земля – синяя точка, зонд – фиолетовая

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Семь целей миссии "Люси": двойной астероид Patroclus/Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele и астероид главного пояса DonaldJohanson.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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