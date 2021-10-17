Найкрутіші кораблі з наукової фантастики

Фільми та серіали про космос не обходяться без запаморочливих космічних кораблів, що відрізняються між собою розмірами і завданнями. Але який з них крутіший?

Кращі космічні кораблі з наукової фантастики

У художній літературі космічні кораблі бувають самих різних форм і розмірів. Деякі з них – чудовиська розміром з місто, а інші – неохайні карлики.

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Одні мають руйнівну вогневу міць, а інші просто доставляють посилки по галактиці, але всі десять космічних кораблів, які представлені в списку space.com, мають щось особливе.

Planet Express (Футурама)

Обтічні форми і традиційні плавники надають кораблю атмосферу Америки 50-х років, а можливість переміщати всесвіт навколо себе за допомогою прискорювача темної матерії робить його одним з найкрутіших космічних кораблів в Sci-Fi культурі.

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Discovery One (Космічна одіссея 2001 року)

Випущений в 1968 році фільм Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року" змінив науково-фантастичне кіно і вивів науково-фантастичну літературу в мейнстрім, тому Discovery безумовно входить в число самих крутих космічних кораблях в списку наукової фантастики.

Горизонт подій (Крізь горизонт)

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Один з найжахливіших кораблів в науковій фантастиці. За сюжетом фільму Горизонт подій міг здійснювати перельоти з надсвітовою швидкістю, але зник у чорній дірі, а потім з'явився через 7 років з чимось потойбічним на борту.

Автори картини при створенні дизайну корабля брали за основу готичні собори. Результат дійсно виглядає моторошно.

Ностромо (Чужий)

При створенні корабля для легендарної франшизи автори черпали натхнення з підводних човнів часів Другої світової війни. А той факт, що він зміг витримати атаку ксеноморфа, робить його одним з найкрутіших космічних кораблів в науковій фантастиці.

Thunderbird 3 (Тандерберд)

Був час, коли космічні кораблі моделювалися як прості ракети, конструкція яких лише незначно відрізнялася від оригіналу.

Thunderbird 3 з британського серіалу 1965 року представляє собою звичайну ракету з трьома двигунами з боків. Червоно-чорне забарвлення робить його одночасно футуристичним і ретро.

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Milano (Вартові галактики)

Це чудове судно в формі птаха, що летить з вигнутими вгору крилами, що нагадує хижака, який летить над своєю здобиччю. Цілком доречно, що капітан "Мілана" Пітер Куілл назвав цей прекрасний корабель на честь свого дитячого захоплення Аліси Мілано.

SSV Normandy (Mass Effect)

Космічний корабель Normandy Stealth Reconnaissance-1 з серії ігор Mass Effect гладкий, обтічний і небезпечний. Це космічний корабель, відомий своєю технологією маскування і скритністю. Ідеальний баланс краси і сили робить Normandy одним з найкрутіших космічних кораблів в науковій фантастиці.

У Mass Effect 2 корабель Normandy буде модернізований і стане ще більш потужним SSV Normandy SR2.

Червоний карлик (Червоний карлик)

Величезний корабель з британського комедійного телесеріалу має значні габарити: 9,7 км в довжину, 6,4 км у висоту, 4,8 км в ширину.

Корабель виглядає солідно, але при цьому крихким; велике тіло з гострими кутами, засіяне маленькими супутниковими антенами, що стирчать зондами і астероїдами, врізаними в "нижні" поверхи.

Тисячолітній сокіл (Зоряні війни)

Ймовірно, найбільш культовий корабель в науковій-фантастиці. "Тисячолітній сокіл" став улюбленцем мільйонів фанатів завдяки знаменитій франшизі "Зоряні війни". Оригінальний дизайн з антенами, що стирчать, і кабіною, зміщеною вправо, робить корабель одним з кращих в цьому рейтингу.

USS Enterprise-D (Зоряний шлях)

Науково-фантастична медіафраншиза, яка стартувала ще в 1966 році, подарувала шанувальникам жанру неймовірний корабель USS Enterprise-D, яким керував капітан Жан-Люк Пікар. У 2006 році двометрову модель Ентерпрайза, яку використовували на зйомках серіалу, продали на аукціоні за 576 тисяч доларів, хоча стартували торги від 30 тисяч! До речі, ми писали, що Вільям Шатнер, який зіграв капітана Джеймса Т. Кірка, злітав в космос і встановив рекорд!