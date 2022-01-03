Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Техно

Кінець для Android: Huawei випустить HarmonyOS 3.0 вже до червня

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 11:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бета-версія HarmonyOS 3 має бути випущена до березня 2021 року, а вже до літа її можна буде отримати у масовому доступі
Harmony буде доступна на пристроях, які підтримують Android
Harmony буде доступна на пристроях, які підтримують Android

За офіційними ланними, нове покоління Huawei HarmonyOS 3.0 має бути офіційно випущене в липні, але джерела повідомляють, що це станеться навіть раніше.

Читайте також: Apple почне випускати iPhone без слота для сім-карток вже з 2022 року

Реклама

Оголошення про вихід можуть зробити навіть наприкінці весни, і тоді сам випуск відбудеться до червня 2022 року, пише gizmochina.

Попередня версія Huawei HarmonyOS 3.0 Developer Preview була випущена компанією кілька місяців тому, у жовтні 2021 року.

Реклама

HarmonyOS – це гнучка операційна система нового покоління, чия системна архітектура дозволить інтелектуальним пристроям з різною пам'яттю спілкуватися однією мовою.

Читайте також: Xiaomi випустить розкладний смартфон із подвійною селфі-камерою: яким він буде

В останній версії є інструменти автоматизації розгортання, і розробники можуть вибирати необхідні компоненти завершення збирання операційна система.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які моделі стали смартфонами, що найбільше продаються, 2021 року.

Також ми писали, що Samsung планує остаточно відмовитися від Android.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47046.21

Binance Coin (BNB)

526.47

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

150.12

Theta (THETA)

4.8

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти