Кінець для Android: Huawei випустить HarmonyOS 3.0 вже до червня

Бета-версія HarmonyOS 3 має бути випущена до березня 2021 року, а вже до літа її можна буде отримати у масовому доступі

Harmony буде доступна на пристроях, які підтримують Android

За офіційними ланними, нове покоління Huawei HarmonyOS 3.0 має бути офіційно випущене в липні, але джерела повідомляють, що це станеться навіть раніше.

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Оголошення про вихід можуть зробити навіть наприкінці весни, і тоді сам випуск відбудеться до червня 2022 року, пише gizmochina.

Попередня версія Huawei HarmonyOS 3.0 Developer Preview була випущена компанією кілька місяців тому, у жовтні 2021 року.

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HarmonyOS – це гнучка операційна система нового покоління, чия системна архітектура дозволить інтелектуальним пристроям з різною пам'яттю спілкуватися однією мовою.

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В останній версії є інструменти автоматизації розгортання, і розробники можуть вибирати необхідні компоненти завершення збирання операційна система.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, які моделі стали смартфонами, що найбільше продаються, 2021 року.

Також ми писали, що Samsung планує остаточно відмовитися від Android.