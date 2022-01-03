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СЕГОДНЯ Техно

Конец для Android: Huawei выпустит HarmonyOS 3.0 уже к июню

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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3 января, 11:23
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Бета-версия HarmonyOS 3 должна быть выпущена к марту 2021 года, а уже к лету ее можно будет получить в массовом доступе
Harmony будет доступна на устройствах, которые поддерживают Android
Harmony будет доступна на устройствах, которые поддерживают Android

По официальным ланным, новое поколение Huawei HarmonyOS 3.0 должно быть официально выпущено в июле, но источники сообщают, что это случится даже раньше.

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Объявление о выходе могут сделать даже в конце весны, и тогда сам выпуск произойдет к июню 2022 года, пишет gizmochina.

Предварительная версия Huawei HarmonyOS 3.0 Developer Preview была выпущена компанией пару месяцев назад, в октябре 2021 года.

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HarmonyOS – это гибкая операционная система нового поколения, чья системная архитектура позволит интеллектуальным устройствам с разной памятью общаться на "одном языке".

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В последней версии есть инструменты автоматизации развертывания, и разработчики могут выбирать необходимые компоненты для завершения сборки операционной системы.

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Напомним, ранее мы писали о том, какие модели стали самыми продаваемыми смартфонами 2021 года.

Также мы писали о том, что Samsung планирует окончательно отказаться от Android.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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