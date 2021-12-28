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Apple почне випускати iPhone без слота для сім-карток вже з 2022 року

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
28 грудня, 19:20
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Apple може відмовитися від слота сім-карти на деяких моделях iPhone 14 і припинить випускати смартфони з таким слотом, починаючи з iPhone 15
Apple почне відмовлятися від нано-Sim уже в 2022 році
Apple почне відмовлятися від нано-Sim уже в 2022 році / Фото: Pixabay, Apple Insider

Техногігант порадив великим операторам США підготуватися до запуску смартфонів, які підтримують тільки eSIM, вже з вересня 2022 року.

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І хоча раніше аналітики говорили про відмову від слота для сім-карт, починаючи з iPhone 15, у вересні наступного року Apple презентує лише iPhone 14, пише macrumors.

Принаймні у деяких регіонах та країнах фізичний слот для SIM-карти не буде підтримуватися вже менш ніж через рік, зазначає видання.

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Однак через те, що eSIM доступна не в усіх країнах, iPhone зі слотом можуть залишитися доступними на деяких ринках. В Україні функція eSim є доступною.

iPhone 14 втратить слот нано-сим принаймні в ряді моделей, фото Apple Insider

Цікаво, що навіть у моделях iPhone 13, що продаються в магазинах Apple Store або на Apple.com, вже немає слота для нано-SIM-карти.

eSIM, нагадаємо – це цифрова SIM-карта, яка дозволяє користувачам користуватися мобільним номером без необхідності фізичної карти nano-SIM.

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Моделі iPhone 13 підтримують кілька профілів eSIM, що дозволяє користувачам підписуватись на декілька тарифних планів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому iPhone 13 втратив функцію шумоподавлення при дзвінках.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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