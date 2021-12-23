Хотят 20 дней на орбите: японские туристы хотят вернуться обратно в космос

Модный магнат Юсаку Маэдзава, его продюсер Езо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин хотели бы пробыть на орбите на неделю дольше.
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По их словам, на адаптацию уходит три или четыре дня, и тогда вы понимаете, что осталось всего восемь дней, и этого недостаточно, пишет AP.
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По мнению туристов, 20-дневная миссия была бы идеальной, но 30 дней было бы уже слишком много.
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46-летний Маэдзава и его 36-летний продюсер Хирано были первыми самостоятельно оплатившими полет туристами, посетившими космическую станцию с 2009 года.
По итогам полета Маэдзава сказал, что путешествие заставило его понять, что люди должны лучше заботиться о Земле.
Напомним, ранее сообщалось, сто Россия отправила в космос первых туристов за долгое время.