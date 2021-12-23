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Хотят 20 дней на орбите: японские туристы хотят вернуться обратно в космос

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
23 декабря, 08:51
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Японский космический турист Юсаку Маэдзава хотел бы, чтобы его 12-дневный полет на Международную космическую станцию ​​закончился на неделю позже
Японские туристы хотят вернуться в космос
Японские туристы хотят вернуться в космос / Фото: Pixabay

Модный магнат Юсаку Маэдзава, его продюсер Езо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин хотели бы пробыть на орбите на неделю дольше.

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По их словам, на адаптацию уходит три или четыре дня, и тогда вы понимаете, что осталось всего восемь дней, и этого недостаточно, пишет AP.

По мнению туристов, 20-дневная миссия была бы идеальной, но 30 дней было бы уже слишком много.

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46-летний Маэдзава и его 36-летний продюсер Хирано были первыми самостоятельно оплатившими полет туристами, посетившими космическую станцию ​​с 2009 года.

По итогам полета Маэдзава сказал, что путешествие заставило его понять, что люди должны лучше заботиться о Земле.

Напомним, ранее сообщалось, сто Россия отправила в космос первых туристов за долгое время.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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