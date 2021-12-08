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Прогулянка від "Роскосмосу": Москва вперше за 12 років відправила до космосу туристів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
8 грудня, 14:16
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З космодрому Байконур у Росії стартував корабель "Союз МС-20", на якому на МКС вирушили двоє космічних туристів із Японії
Росія вперше за 12 років організувала політ туристів до космосу
Росія вперше за 12 років організувала політ туристів до космосу

"Роскосмос" відправив на орбіту перших за 12 років космічних туристів – ними стали бізнесмен Юсаку Маезава та його асистент Йозо Хірано.

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Туристи проведуть на борту станції 12 діб та повернуться на Землю вранці 20 грудня. Командиром екіпажу став росіянин Олександр Місуркін.

Росія не організовувала розважальні польоти до космосу з 2009 року. З 2001 по 2009 рік на МКС відправляли сімох туристів. Там навіть знімали художній фільм.

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Вартість польоту 12 років тому становила близько 30 млн доларів, тепер росіяни її не оголошують

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Нагадаємо, раніше українська супутник "Січ-2" відправили до США для запуску у космос.

Крім того, Росія нещодавно відправила на орбіту новий військовий супутник.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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