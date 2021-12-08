Прогулянка від "Роскосмосу": Москва вперше за 12 років відправила до космосу туристів

"Роскосмос" відправив на орбіту перших за 12 років космічних туристів – ними стали бізнесмен Юсаку Маезава та його асистент Йозо Хірано.
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Туристи проведуть на борту станції 12 діб та повернуться на Землю вранці 20 грудня. Командиром екіпажу став росіянин Олександр Місуркін.
Росія не організовувала розважальні польоти до космосу з 2009 року. З 2001 по 2009 рік на МКС відправляли сімох туристів. Там навіть знімали художній фільм.
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Вартість польоту 12 років тому становила близько 30 млн доларів, тепер росіяни її не оголошують
Нагадаємо, раніше українська супутник "Січ-2" відправили до США для запуску у космос.
Крім того, Росія нещодавно відправила на орбіту новий військовий супутник.