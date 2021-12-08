Прогулянка від "Роскосмосу": Москва вперше за 12 років відправила до космосу туристів

З космодрому Байконур у Росії стартував корабель "Союз МС-20", на якому на МКС вирушили двоє космічних туристів із Японії

Росія вперше за 12 років організувала політ туристів до космосу

"Роскосмос" відправив на орбіту перших за 12 років космічних туристів – ними стали бізнесмен Юсаку Маезава та його асистент Йозо Хірано.

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Туристи проведуть на борту станції 12 діб та повернуться на Землю вранці 20 грудня. Командиром екіпажу став росіянин Олександр Місуркін.

Росія не організовувала розважальні польоти до космосу з 2009 року. З 2001 по 2009 рік на МКС відправляли сімох туристів. Там навіть знімали художній фільм.

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Вартість польоту 12 років тому становила близько 30 млн доларів, тепер росіяни її не оголошують

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Нагадаємо, раніше українська супутник "Січ-2" відправили до США для запуску у космос.

Крім того, Росія нещодавно відправила на орбіту новий військовий супутник.