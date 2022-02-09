Чи загрожує Землі випаровування океанів, як Марсу

Добре відомо, що Марс колись мав океани завдяки наявності потужного магнітного поля, подібного до земного, але магнітне поле раптово зникло.
Читайте також: Марсіанський вертоліт вперше запустили у 2022 році: чому він не літав раніше
По Марсу мільярди років тому потрапляли метеорити, і вони пошкодили його кору, яка тонша за земну, пише Останнім часом.
Далі по темі
Магнітне поле підтримується постійними переміщеннями потоки рідкого металу в корі планети.
Але метеорити привносили до складу залізо, збагачене сіркою. У результаті матеріал розділився на дві розплавлені частини – залізо із сіркою та водень із залізом.
Рідина, багата на залізо, виявилася щільнішою, ніж склад із сірки та заліза. Вона втрачала здатність підтримувати магнітне поле, і водень кинувся геть від планети.
Незабаром зникли й океани. Земна кора, проте, зможе підтримувати магнітне поле щонайменше мільярд років.
Раніше ми писали:
- Марсохід Curiosity наприкінці 2021 року зняв приголомшливе фото краєвиду на Червоній планеті.
- Марсохід Perseverance повернувся до роботи після операції з видалення каменю, що застряг у ньому, і відразу ж порадував фанатів.
- Плазмовий розряд, який часто виникає навколо кораблів і літаків під час грози, може створювати ефект світіння навколо марсіанського вертольота .