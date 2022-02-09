Чи загрожує Землі випаровування океанів, як Марсу

Вчені з'ясували, що гарячий сплав водню із залізом та сіркою поділяється на дві складові, перебуваючи під тиском

Океани зникли з Марса на полі бомбардувань метеоритами

Добре відомо, що Марс колись мав океани завдяки наявності потужного магнітного поля, подібного до земного, але магнітне поле раптово зникло.

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По Марсу мільярди років тому потрапляли метеорити, і вони пошкодили його кору, яка тонша за земну, пише Останнім часом.

Магнітне поле підтримується постійними переміщеннями потоки рідкого металу в корі планети.

Але метеорити привносили до складу залізо, збагачене сіркою. У результаті матеріал розділився на дві розплавлені частини – залізо із сіркою та водень із залізом.

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Рідина, багата на залізо, виявилася щільнішою, ніж склад із сірки та заліза. Вона втрачала здатність підтримувати магнітне поле, і водень кинувся геть від планети.

Незабаром зникли й океани. Земна кора, проте, зможе підтримувати магнітне поле щонайменше мільярд років.

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