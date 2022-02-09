Грозит ли Земле испарение океанов, как Марсу

Ученые выяснили, что горячий сплав водорода с железом и серой разделяется на две составляющие, находясь под давлением

Океаны исчезли с Марса поле бомбардировок метеоритами

Хорошо известно, что Марс некогда имел океаны благодаря наличию мощного магнитного поля, подобного земному, но магнитное поле внезапно исчезло.

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По Марсу миллиарды лет назад попадали метеориты, и они повредили его кору, которая тоньше земной, пишет Latestly.

Магнитное поле поддерживается постоянными перемещениями потоков жидкого металла в коре планеты.

Но метеориты привносили в состав железо, обогащенное серой. В результате материал разделился на две расплавленных части – железо с серой и водород с железом.

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Жидкость, богатая железом, оказалась плотнее, чем состав из серы и железа. Она потеряла способность поддерживать магнитное поле, и водород устремился прочь от планеты.

Вскоре исчезли и океаны. Земная кора, тем не менее, сможет поддерживать магнитное поле по меньшей мере еще миллиард лет.

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