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Гигантские горы помогли сформировать жизнь на Земле: как это произошло

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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3 февраля, 19:03
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Гигантские горные хребты, простирающиеся на 8 тысяч километров через суперконтиненты, сыграли решающую роль в эволюции ранней жизни на Земле
Супергоры помогли сформироваться жизни на Земле
Супергоры помогли сформироваться жизни на Земле / Фото: Pixabay

Речь идет о супергорах, по крайней мере, таких же высоких и протяженных, как Гималаи. Самые гигантские образовывались только дважды в истории.

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Оба горных хребта поднимались в периоды формирования суперконтинентов, способствуя эволюции на планете, пишет Phys.

Что это были за горы

Первый такой период формирования был между 2 и 1,8 млрд лет назад, а второй — между 650 и 500 млн лет назад.

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Первый пример – Супергора Нуна. Ее появление и существование помогло сформироваться эукариотам. Именно эти организмы позже дали начало растениям и животным.

Вот второй период появилась Трансгондванская супергора. Именно тогда сформировались первые крупные животные.

Как горы помогли

Когда гигантские горные цепи подвергались эрозии, они снабжали океаны необходимыми питательными веществами, такими как фосфор и железо, ускоряя биоциклы и усложняя эволюцию.

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Сверхгоры могли также повысить уровень кислорода в атмосфере, необходимого для дыхания сложной жизни.

Дело в том, что атмосфера ранней Земли почти не содержала кислорода. Именно в период эрозии Трансгондванской супергоры его количество выросло в разы.

Ранее мы писали:

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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