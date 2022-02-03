Гигантские горы помогли сформировать жизнь на Земле: как это произошло

Речь идет о супергорах, по крайней мере, таких же высоких и протяженных, как Гималаи. Самые гигантские образовывались только дважды в истории.
Читайте также: "Саблезубый лев": открыт новый вид древнего хищника
Оба горных хребта поднимались в периоды формирования суперконтинентов, способствуя эволюции на планете, пишет Phys.
Далее по теме
Что это были за горы
Первый такой период формирования был между 2 и 1,8 млрд лет назад, а второй — между 650 и 500 млн лет назад.
Первый пример – Супергора Нуна. Ее появление и существование помогло сформироваться эукариотам. Именно эти организмы позже дали начало растениям и животным.
Вот второй период появилась Трансгондванская супергора. Именно тогда сформировались первые крупные животные.
Как горы помогли
Когда гигантские горные цепи подвергались эрозии, они снабжали океаны необходимыми питательными веществами, такими как фосфор и железо, ускоряя биоциклы и усложняя эволюцию.
Сверхгоры могли также повысить уровень кислорода в атмосфере, необходимого для дыхания сложной жизни.
Дело в том, что атмосфера ранней Земли почти не содержала кислорода. Именно в период эрозии Трансгондванской супергоры его количество выросло в разы.
Ранее мы писали:
- Исследователи изучили образцы почвы в вечной мерзлоте на Аляске и выяснили, что мамонты вымерли на несколько тысячелетий позже, чем считалось ранее.
- Ученые проанализировали, какие животные могли бы эволюционировать и занять место человека, если люди внезапно вымрут как вид.
- Одни из последних живших на Земле ихтиозавров могли питаться крупной рыбой, так как их зубы достаточно эволюционировали.