Гендиректор Apple з'явився на презентацію нового iPhone в українських кольорах

Так сталося випадково або спеціально, але Кук одягнений у синій светр, а на руці красувався жовтий браслет Apple Watch. Трансляція презентації Apple є на нашому сайті.
Як ми писали раніше, Тім Кук особисто розіслав листа всім працівникам Apple із закликом зробити пожертвування для України. При цьому компанія подвоїть всю суму.
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Раніше Apple припинила продаж своєї техніки в Росії і навіть закрила місцеві крамниці. Крім цього, було відключено Apple Pay та інші послуги.
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