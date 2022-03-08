Перша презентація Apple 2022 року: пряма трансляція

Сьогодні Apple проведе першу у 2022 році презентацію своїх нових продуктів. Пряма трансляція розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Apple готує першу презентацію року / Фото: Apple

Стежити за презентацією Apple можна на нашому сайті за допомогою плеєра нижче. Трансляція розпочнеться о 20:00.

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Очікується, що сьогодні будуть представлені оновлені моделі iPhone SE 5G, iPad Air, MacBook Air та MacBook Pro. Крім цього, аналітики чекають на оновлення iOS до версії 15.4.

Раніше ми повідомляли, що Apple покаже мінімум сім нових Mac і нову ОС. Нова техніка отримає оновлений чіп M2.

Зазначимо, що для Росії ця презентація виявиться марною. Apple припинила продаж своєї техніки в країні і навіть закрила місцеві крамниці. Крім цього, було відключено Apple Pay та інші послуги.

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В результаті цього в Росії зашкалюють ціни на дефіцитні iPhone. Росіяни розпродають залишки айфонів за подвійними цінами.