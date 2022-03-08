Гендиректор Apple явился на презентацию нового iPhone в украинских цветах

Генеральный директор Apple Тим Кук открыл сегодняшнюю презентацию компании в украинских цветах

Тим Кук поддержал Украину / Фото: REUTERS

Так случилось случайно или специально, но Кук бы одет в синий свитер, а на руке красовался желтый браслет Apple Watch. Трансляция презентации Apple есть на нашем сайте.

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Как мы писали ранее, Тим Кук лично разослал письмо всем работникам Apple с призывом сделать пожертвования для Украины. При этом, компания удвоит всю сумму.

Ранее Apple прекратила продажу своей техники в России и даже закрыла местные магазины. Кроме этого, были отключены Apple Pay и другие услуги.

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