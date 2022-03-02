Привіт, йотафон: Apple не відкрив свої магазини в Москві

Після прохання міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова Apple закрив продаж своєї техніки в Росії. Але на цьому лиха росіян не закінчилися

Магазини Apple не відкрилися у Москві / Фото: REUTERS

Сьогодні вранці в Москві не відкрилися офлайн магазини, тож про "яблучну" техніку в країні-агресорі можуть забути.

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Про це повідомив Михайло Федоров у себе в Telegram.

Раніше в Мережі росіяни заспокоювали одне одного, що закриття продажу на офіційному сайті пов'язане із санкціями та труднощами доставляння нової техніки, але тепер все стало на свої місця, адже в продаж не надійшла навіть та техніка, що вже в Росії.

Також раніше сервіс Apple Pay став недоступним у Росії, а перед цим було закрито доступ у Apple Store.

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Саме час переходити на вітчизняне диво техніки – YotaPhone. У 2013 році під час презентації Медведєв жартував, мовляв, Apple напружився, побачивши "конкурента", але на цьому просування російського смартфона закінчилося.

Війна України проти Росії: