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СЬОГОДНІ Техно

Гендиректор Apple особисто закликав співробітників зробити пожертвування для України

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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2 березня, 11:30
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Генеральний директор Apple Тім Кук надіслав листи всім співробітникам компанії із закликом робити пожертвування на допомогу Україні
Тім Кук призиває допомогти Україні
Тім Кук призиває допомогти Україні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Тім Кук звернувся до співробітників і сказав, що Apple подвоїть пожертвування, які зроблять співробітники компанії. Це стосується навіть попередніх пожертвувань, починаючи з 25 лютого.

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"Я знаю, що говорю від імені всіх в Apple, висловлюючи нашу стурбованість з приводу всіх, хто постраждав від насильства. З кожним новим зображенням сімей, що залишають свої домівки, і хоробрих громадян, які борються за своє життя, ми бачимо, наскільки важливо, щоб люди у всьому світі об'єдналися для просування справи миру", – йдеться в листі.

Також Кук підтвердив, що Apple призупинив усі продажі продукції в Росії, весь експорт техніки, а також відключив Apple Pay та інші послуги.

RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження в App Store за межами Росії.

Крім цього, в компанії відключили можливість наносити мітки на карти Apple Maps. Вчора з'явилася інформація, що таким чином окупанти замінили мітки, які раніше наносили на будинки та дороги.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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