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Фізики виявили "примарні частинки" на Великому адронному колайдері

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
26 листопада, 19:30
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Вчені змогли зафіксувати нейтрино, які розшукували з моменту будівництва колайдера. Це наближає нас до розкриття ролі цих "невловимих частинок"
У колайдері нарешті знайшли нейтріно
У колайдері нарешті знайшли нейтріно / Фото: Getty Images

Фізики з Каліфорнійського університету в Ірвіні нарешті виявили нейтрино у Великому адронному колайдері. Раніше вчені змогли створити "невидиму матерію".

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Так звані "примарні частинки" вперше було зафіксовано вченими, пише Interesting Engineering .

Нейтрино – це електрично нейтральні елементарні частинки з масою, близькою до нуля.

Фізики сподіваються розкрити більше таємниць всесвіту завдяки нейтрино
Фізики сподіваються розкрити більше таємниць всесвіту завдяки нейтрино / Фото: Getty Images

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Їх називають частинками-привидами, тому що, хоча вони неймовірно поширені, вони не мають електричного заряду.

Це означає, що їх важко виявити, оскільки вони рідко взаємодіють із матерією. Водночас "примарні частки" можуть нести безліч інформації.

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Виявлення та подальше вивчення цих частинок може розкрити багато загадок Всесвіту.

Команда вчених зараз готує нову серію експериментів із новим приладом, який набагато більший і значно більш чутливий, щоб зібрати більше даних.

Девід Каспер, співавтор дослідження, очікує, що п рибор FASERnu зафіксує понад 10 тис. нейтринних взаємодій, починаючи з 2022 року.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, що Земля може обрости кільцями з уламків сміття.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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