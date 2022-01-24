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Большой адронный коллайдер воссоздал рождение Вселенной

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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24 января, 13:50
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Ученые во время экспериментов в Большом адронном коллайдере впервые обнаружили таинственную частицу, которая существовала сразу после Большого Взрыва
Физики нашли таинственные частицы из начала Вселенной
Физики нашли таинственные частицы из начала Вселенной / Фото: Getty Images

Ее смогли зафиксировать в так называемой кварк-глюонной плазме, или "первичном бульоне" частиц, которые коллайдер генерирует, сталкивая ионы свинца.

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Среди триллионов частиц, образовавшихся в результате этих столкновений, физикам удалось выделить 100 экзотических пылинок, известных как Х-частицы, пишет Science Alert.

Это открытие может изменить представление науки о том, какую материю может производить Вселенная.

Дело в том, что в первые секунды существования Вселенной она была заполнена перегретой до триллионов градусов плазмой, состоящей из элементарных частиц – кварков и глюонов.

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Позже плазма остыла, и частицы объединились, чтобы сформировать протоны и нейтроны, из которых сегодня состоит материя.

Другие частицы кварк-глюонной плазмы столкнулись и создали загадочную частицу X, которую ученые мечтали исследовать годами.

Она не подчиняется современным законам физики и очень быстро исчезает. Теперь ученые смогут узнать больше о происхождении Вселенной и свойствах материи.

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Напомним, ранее мы писали о том, что физики замедлили время в 10-метровой атомной башне.

Кроме того, ранее ученые обнаружили "призрачные частицы", или нейтрино, в Большом адронном коллайдере.

Также физики предложили новую модель Вселенной, которая объясняет, почему масса бозона Хиггса оказалась меньше, чем ожидалось.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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