Удосконалювався щороку: як змінювався дизайн Facebook за весь час існування соцмережі (фото)

Спочатку соцмережа нагадувала сховище вимкнених облікових записів

Соцмережа неодноразово змінювала свій дизайн/Колаж: Сьогодні

Компанія Facebook, яка змінила свою назву на Meta, протягом свого існування креативно підходила до дизайну соцмережі. Нові логотипи та функції вдосконалювалися щороку. Як змінювався дизайн найпопулярнішої соціальної мережі у світі — читайте далі.

2004 рік

Спочатку соцмережа не називалася Facebook. Її первісна назва — The Facebook. Дизайн був дуже простий.

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2005 рік

До того моменту, поки в Facebook не з'явилася стрічка новин, соцмережа була схожа на сховище відключених профілів. 2005 року Facebook вирішила відмовитися від назви The Facebook. Компанія за 200 тисяч доларів купила домен Facebook.com.

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2006 рік

На сторінках користувачів інформація стала більш упорядкованою. Крім того, з'явилася стрічка новин, яка на сьогодні має кожна соцмережа. До того ж, було створено "міні-стрічку" для особистої сторінки, в якій відображалися дії друзів.

2009 рік

У соцмережі відбулися зовнішні зміни, а також з'явилася стрічка новин у реальному часі. Крім цього, Facebook представила свій алгоритм визначення порядку відображення оновлень статусу.

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2010 рік

Цього року соцмережа вивела повідомлення на верхню панель навігації та додала ряд із зображеннями, на яких позначили користувача, під ім'ям та основною інформацією профілю.

2011 рік

З'явився окремий додаток для повідомлень Messenger. Він і зараз працює у версії Facebook для комп'ютерів та телефонів.

2012 рік

Цього року соцмережа ввела в стрічку новин можливість створювати спонсоровані пости.

2018 рік

Після всіх редизайнів тривалий період соцмережа не змінювала дизайн. Проте 2019-го Facebook знову оновили.

2021 рік

У соцмережі багато функцій, збільшені значки, а також є темна тема.

Ребрендинг Facebook

Американська компанія Facebook оголосила про зміну своєї назви на Meta.

Meta продовжить працювати з сервісами Instagram і Facebook, проте паралельно з ними розвиватиме "метавсесвіт". Мета "метавсесвіту" полягає в об'єднанні людей новими способами у віртуальному світі, надавши їм можливість спілкуватися у вигляді аватарів.

Керівник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія хоче асоціюватися з "метавсесвітом", а не лише із соціальною мережею Facebook.

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