Facebook опоздал: метавселенная уже существует

Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta и объявил о грандиозных планах развивать метавселенную. Но у нас для него плохие новости – виртуальная вселенная уже существует

Fortnite обошел Цукерберга в построении метавселенной / Фото: REUTERS

Цукерберг намерен превратить интернет в антиутопию, где люди будут общаться друг с другом с помощью аватаров в виртуальном мире. Звучит как фантастика? Но самое интересное, что Марк со своими идеями не будет первым!

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МЕТАВСЕЛЕННАЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ

Основатель Epic Games Тим Суини давно заявляет о желании создать метавселенную, а испытательной площадкой для концепции виртуальной вселенной стал один из самых успешных проектов компании – онлайн игра Fortnite, давно вышедшая за рамки изначальной идеи "королевской битвы".

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Сегодня игроки Fortnite могут создавать свои собственные аватары, выбирая любые скины на свой вкус, а расплачиваться можно игровой валютой V-Bucks.

Геймеры собираются в игре не только, чтобы пострелять друг в друга. Fortnite уже успешно провел эксперимент с проведением внутри игры концерта Арианы Гранде, совместного просмотра фильмов Кристофера Нолана и многое другое.

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А еще пользователи Fortnite в разгар пандемии получили возможность посетить арену, где проходил Супербоул – матч в котором определяется чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Игроки могли исследовать стадион, сыграть в мини-игры и даже встретить цифровые версии звезд американского футбола, пишет digitaltrends.com.