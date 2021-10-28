Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Техно

Ребрендинг Facebook: Цукерберг розповів, чи змінять назву інших додатків

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
28 жовтня, 23:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Facebook входять й іншій додатки, які популярні у всьому світі
Цукерберг не мінятиме назву додатків, які належать Meta/Колаж: Сьогодні
Цукерберг не мінятиме назву додатків, які належать Meta/Колаж: Сьогодні

Компанія Facebook не буде змінювати назви своїх додатків у зв'язку з перейменуванням.

Про це повідомляє ТАСС.

Реклама

Назва додатків не змінюватиметься

Керівник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що попри перейменнування корпорації Facebook в Meta, не буде змінювати назви належних їй додатків — Instagram, WhatsApp та інших.

Перейменування компанії

Американська корпорація оголосила про ребрендинг у рамках вступної презентації на конференції Facebook Connect 2021, яка відбулася у четвер, 28 жовтня.

Meta продовжить працювати з сервісами Instagram і Facebook, проте паралельно з ними розвиватиме "метавсесвіт". Мета "метавсесвіту" полягає в об'єднанні людей новими способами у віртуальному світі, надавши їм можливість спілкуватися у вигляді аватарів.

Реклама

Керівник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія хоче асоціюватися з "метавсесвітом", а не лише із соціальною мережею Facebook.

Читайте також

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти