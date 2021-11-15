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Росія випробувала космічну зброю, через яку екіпаж МКС готувався до евакуації

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 листопада, 21:13
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На вихідних Росія провела випробування антисупутникової зброї, через що на орбіті Землі виникла хмара уламків, що загрожувала життю астронавтів на МКС
Антисупутникова зброя заставила астронавтів ховатися
Антисупутникова зброя заставила астронавтів ховатися / Фото: Wikipedia, Pixabay

Про це повідомили двоє представників військового командування США. Втім, інформація поки що не підтверджена офіційно, пише thealphacentauri.net.

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Зважаючи на все, подія може бути пов'язана з російським космічним апаратом "Космос-1408".

Паралельно з цим з'явилася інформація, що астронавти на МКС були змушені переховуватись у транспортних капсулах через небезпеку зіткнення з космічним сміттям.

Міжнародна космічна станція
Міжнародна космічна станція / Фото: NASA

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МКС наближувалась до уламків кожні 90 хвилин – це час обльоту орбітальної станції навколо Землі. Цікаво, що Роскосмос підтвердив факт зустрічі з космічним сміттям, а NASA поки що мовчить, пише space.com.

Видання зазначає, що космічні агенції регулярно контролюють периметр безпеки навколо космічної станції та змінюють її траєкторію, щоб уникнути попадання сміття до цієї зони, якщо є час для маневру.

Так це сталося минулого тижня, коли біля станції пройшли уламки китайського протисупутникового випробування 2013 року.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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