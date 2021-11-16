Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Техно

Безвідповідальна поведінка: Росії прилетіло від США за випробування космічної зброї

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 листопада, 07:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс підтвердив на брифінгу для преси, що Росія провела випробування протисупутникової системи, що стала причиною екстреної ситуації на МКС
Росія збила власний супутник, поставив під загрозу життя екіпажу МКС
Росія збила власний супутник, поставив під загрозу життя екіпажу МКС / Фото: Getty Images, Pixabay

Як ми писали раніше, через випробування Росією космічної зброї екіпаж МКС готувався до евакуації через космічне сміття.

Читайте також: За нами стежать: фотограф зняв НЛО у вигляді пончика у день повернення астронавтів із МКС

Реклама

За словами Прайса, на цей момент було виявлено понад 1500 орбітальних уламків та сотні тисяч шматків орбітального сміття меншого розміру, що несуть загрозу МКС.

Міжнародна космічна станція
Міжнародна космічна станція

Це випробування значно збільшить ризик для космонавтів на Міжнародній космічній станції, а також для інших польотів людини в космос.

Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії ставить під загрозу довгострокову стійкість нашого космічного простору та ясно демонструє, що заяви Росії про протидію "озброєнню" космосу лицемірні", – цитує Неда Прайса. houstonchronicle.com.

У Мережі підозрюють, що уламки належать супутнику "Космос-1408". Це старий радянський супутник, запущений 1982 року і вже багато років практично "мертвий".

Реклама

"Повідомляється, що хмара уламків могла бути від "Космосу-1408", але поки що нічого не підтверджено, і немає реальних даних", – написав астрофізик Джонатан Макдауелл у Twitter.

Прайс додав, що США неодноразово розмовляли з високопосадовцями в Москві, щоб підкреслити, що випробування протисупутникових засобів буде безвідповідальним для міжнародного співтовариства.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс
Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс / Фото: Getty Images

"Те, що росіяни зробили сьогодні з цими 1500 орбітальними уламками, становить небезпеку не тільки для цих астронавтів, а й для супутників на користь усіх країн", – сказав Прайс.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти