Експеримент із відео для друзів: TikTok додав кнопку репоста

TikTok тестує власну версію репоста, яка дозволила користувачам ділитися відео зі своїми передплатниками

TikTok додав репости у свої функції / Фото: Getty Images

Кнопка знаходиться в меню "Поділитися", де також можна надіслати відео друзям через повідомлення в самій соцмережі або в інших месенджерах.

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Repost просуває відео вашим друзям у TikTok, але тільки тим, на кого підписано і ви самі, пише Techcrunch.

Водночас репост відео не відображатиметься у вашому власному профілі TikTok – він надсилає відео тільки в канали For You ваших друзів.

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Цікаво, що кнопка доступна не у всіх TikTok – лише у відеороликах при перегляді своєї стрічки For You.

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Крім того, репост можна буде видалити – ви можете натиснути на меню "Поділитися", а потім на "Видалити репост".

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