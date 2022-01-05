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Експеримент із відео для друзів: TikTok додав кнопку репоста

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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5 січня, 12:20
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TikTok тестує власну версію репоста, яка дозволила користувачам ділитися відео зі своїми передплатниками
TikTok додав репости у свої функції
TikTok додав репости у свої функції / Фото: Getty Images

Кнопка знаходиться в меню "Поділитися", де також можна надіслати відео друзям через повідомлення в самій соцмережі або в інших месенджерах.

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Repost просуває відео вашим друзям у TikTok, але тільки тим, на кого підписано і ви самі, пише Techcrunch.

Водночас репост відео не відображатиметься у вашому власному профілі TikTok – він надсилає відео тільки в канали For You ваших друзів.

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Цікаво, що кнопка доступна не у всіх TikTok – лише у відеороликах при перегляді своєї стрічки For You.

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Крім того, репост можна буде видалити – ви можете натиснути на меню "Поділитися", а потім на "Видалити репост".

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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