Viber додав реакції в чатах віч-на-віч: що ще оновилося

Viber анонсував нову функцію для спілкування: реакції в чатах один на один. З Нового року функція доступна для всіх українців.
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Тепер у будь-якому особистому чаті Viber можна натиснути на значок із зображенням серця поруч із повідомленням та вибрати відповідну емоцію, йдеться у релізі компанії.
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Раніше реакції були доступні тільки в групових чатах та спільнотах Viber. Функція робить спілкування в чатах зручнішим, адже іноді немає часу розгорнуто відповідати на повідомлення.
Реакції доступні користувачам Viber як у групових чатах, так і в спільнотах.
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Ще одна функція Viber – опитування. Для їх створення достатньо натиснути на знак із трьома точками поруч із вікном введення повідомлення, а потім вибрати "Створення опитування".
Крім того, у месенджері є вікторини. Учасники відповідають на запитання та одразу бачать, чи правильну відповідь вони обрали. Досить вибрати "Режим вікторини" у вікні створення опитування.
Також у месенджері доступний вбудований перекладач повідомлень всередині чатів – перевести будь-яке повідомлення можна у вікні листування.
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Щоб перевести будь-яке послання в чаті, потрібно просто натиснути на повідомлення і утримувати його: потім у вікні вибрати "перекласти".
Контекст
- Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Telegram додав нові стікери до Йоля та Різдва.
- До цього Telegram додав одразу кілька нових функцій : наприклад, анонімні повідомлення та функцію заборони зберігання або пересилання будь-якого контенту в чатах.