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Эксперимент с видео для друзей: TikTok добавил кнопку репоста

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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5 января, 12:20
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TikTok тестирует собственную версию репоста, которая позволила пользователям делиться видео со своими подписчиками
TikTok добавил репосты в свои функции
TikTok добавил репосты в свои функции / Фото: Getty Images

Кнопка находится в меню "Поделиться", где также можно отправить видео друзьям через сообщения в самой соцсети или других мессенджерах.

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Repost продвигает видео вашим друзьям в TikTok, но только тем, на кого подписаны и вы сами, пишет Techcrunch.

При этом репост видео не будет отображаться в вашем собственном профиле TikTok – оно отправляет видео только в каналы For You ваших друзей.

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Интересно, что кнопка доступна не во всех TikTok – только в видеороликах при просмотре своей ленты For You.

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Кроме того, репост можно будет удалить – вы можете нажать на меню "Поделиться"" а затем на "Удалить репост".

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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