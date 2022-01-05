Эксперимент с видео для друзей: TikTok добавил кнопку репоста

TikTok тестирует собственную версию репоста, которая позволила пользователям делиться видео со своими подписчиками

TikTok добавил репосты в свои функции / Фото: Getty Images

Кнопка находится в меню "Поделиться", где также можно отправить видео друзьям через сообщения в самой соцсети или других мессенджерах.

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Repost продвигает видео вашим друзьям в TikTok, но только тем, на кого подписаны и вы сами, пишет Techcrunch.

При этом репост видео не будет отображаться в вашем собственном профиле TikTok – оно отправляет видео только в каналы For You ваших друзей.

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Интересно, что кнопка доступна не во всех TikTok – только в видеороликах при просмотре своей ленты For You.

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Кроме того, репост можно будет удалить – вы можете нажать на меню "Поделиться"" а затем на "Удалить репост".

Контекст.