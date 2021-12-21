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Дівчина Санта та свинка Поттер: Telegram додав нові стікери до Йоля та Різдва

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
21 грудня, 21:46
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Засновник Telegram привітав користувачів із Зимовим Сонцестоянням, або Йолем, та повідомив про додавання нових анімаційних стікерів до програми
Telegram додав 20 наборів стікерів
Telegram додав 20 наборів стікерів

Серед них, зокрема, різдвяні та новорічні набори з тваринами та казковими героями – наприклад, різдвяний кіт манув, веселий Санта, краб Санта, Санта дівчина.

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Месенджер додав до зимових свят 20 нових наборів стікерів, написав Павло Дуров у своєму каналі .

"З Зимовим Сонцестоянням (або "Йолем" або "Ялдою") – батьком усіх зимових свят", – йдеться у повідомленні.

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Нові популярні стікери можна завантажити на декстопну версію тут. Серед нових наборів також – новорічний та різдвяний тигр, Йетті на канікулах, сніговик, Дід Мороз та інші.

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Є й цікаві стікери для фанатів Гаррі Поттера – у стікерпаку Potter Pig їх представляє свинка у шарфі Гріфіндора та чарівному капелюсі.

Стікери виражають різні емоції з допомогою персонажа. Стомлений Санта, наприклад, сидить і б'ється головою об підлогу, а різдвяний кіт видає "палець вгору" всередині снігової кулі.

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Нагадаємо, раніше Telegram оновив кілька функцій одночасно .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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