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Сміх зі сльозами на очах: які смайлики стали найпопулярнішими у 2021 році

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
4 грудня, 08:38
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На сльози радості в 2021 році припадало лише 5% використання смайликів, але вони стали найпопулярнішим емодзі
Обличчя зі сміхом та сльозами перемогло у рейтингу смайликів
Обличчя зі сміхом та сльозами перемогло у рейтингу смайликів / Фото: Pixabay

На друге місце після персонажа, що сміється зі сльозами на очах, потрапило червоне серце.

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Також у топ-5 потрапили "катання по підлозі зі сміхом", "палець вгору" і "голосне плачуче обличчя", на шостому місці останні три роки тримаються "складені руки", пише Apple Insider .

За даними консорціуму Unicode, сльози радості зайняли 5% від загального відсотка використання смайликів.

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Також з'ясувалося, що на 100 найкращих емодзі доводиться майже 82% від загального користування. І це незважаючи на те, що насправді користувачам доступно 3663 окремі символи емодзі.

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За окремими категоріями у транспорті переміг смайлик ракетного корабля , у частинах тіла – зігнуті біцепси, а у тварин – метелик.

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Найменш популярною категорією смайлів стали прапори, серед них найрідше використовуються прапори країн. Водночас прапори є найбільшою категорією емодзі.

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Сльози радості та персонажі з червоними серцями зберегли свої верхні позиції у період з 2019 до 2021 року.

Ці дані – сигнал для кодування меншої кількості конкретних концепцій, таких як прапори, та одноразових об'єктів, таких як шапочки для душу, вважають автори дослідження.

Нагадаємо, раніше WhatsApp дозволив користувачам створювати стікери у чатах.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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